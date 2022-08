Traditionen im Harz: „Harzer Roller“ singt und riecht nicht mehr

So wie heute kein Harzer Käse mehr aus dem Harz kommt, so wird auch das alkoholfreie Clausthaler woanders abgefüllt. Traditionsreiche Namen sind nur noch Schall und Rauch im harten Wettbewerb der Wirtschaft. Oder muss man von Mogelpackungen sprechen?

Vogel als Frühwarnsystem

Der „Harzer Roller“ verschwand in doppelter Hinsicht – als Käse aus Magerquark und als Kanarienvogel aus Bergwerken. Oberharzer Kumpel vertrauten damals auf ihr „Frühwarnsystem“: Hörte der Vogel unter Tage auf zu singen, wurde es stickig, drohte Gasaustritt oder Luftmangel. Der mit Kümmel gewürzte Käse kommt nun aus Sachsen, aus Leppersdorf bei Dresden, um genau zu sein.

Wenn der Wanderer früher durch Harzer Ortschaften wie Lonau und Sieber oder Hohegeiß und Wieda kam, konnte er auf den Fensterbrettern vieler Fachwerkhäuschen den Handkäse reifen sehen. Aber auch in den Bergstädten des Oberharzes hielten Bergleute und Waldarbeiter eine Kuh oder einige Ziegen.

Warum der Käse „Roller“ heißt

In Bad Lauterberg kamen die Rotbunten durch den Hausflur, stiegen Stufen hinab und wurden vom Kuhhirten auf die Sommerweide getrieben. Der handgroße Käse aus häuslicher Herstellung war da noch für den Eigenverzehr bestimmt. Seinen Namen „Harzer Roller“ bekam er wegen der rollenförmigen Verpackung aus den gewerbsmäßigen Käsereien. Schon seit dem 18. Jahrhundert wurde der Sauermilch-Käse am Nordrand des Harzes, vornehmlich in Bad Harzburg, Immenrode und Vienenburg, erzeugt. Übrig geblieben sind nur kleine Betriebe, die auf regionalen Märkten verkaufen.

Zwar sind die Eigenschaften des Harzer Käses in Abgrenzung z.B. zum Mainzer Handkäs’ und den Olmützer Quargeln festgelegt, aber sein Name ist nicht durch eine Herkunftsbezeichnung geschützt. Nach der deutschen Käseverordnung muss er eine glatte Oberfläche mit goldgelber Schmiere sowie einen weißlichen Kern aufweisen. Je nach Reifegrad schmeckt er mild bis pikant. Er ist fettarm und reift innerhalb von zwei bis vier Wochen, bis er stark riecht.

Harzer Roller mit Kümmel. Foto: Archiv / Harzkurier

Was heute in Supermärkten als Harzer Käse ausliegt, kommt zu mehr als 75 Prozent aus Sachsen. Erst wurde 1998 die Käserei August Loose in Vienenburg geschluckt, dann folgte die Marke Rehkopf aus Lamspringe, schließlich verschwand der „Breitunger“ in der Poel­meyer-Gruppe in Wolmirsleben, die noch eine Zeit lang einen „Harzinger“ herausbrachte.

Alles Käse – oder was? Thomas Lange, damals Geschäftsführer der Agrarmarketing-Gesellschaft Sachsen-Anhalt, bedauert: „Hätten wir geahnt, dass Müller seine Stellung erbarmungslos ausnutzt, hätten wir den Namen ‚Harzer Käse’ schützen lassen. Hätte der Harzer unter dem Schutz der EU gestanden wie auch 700 andere regionale Spezialitäten in Europa, dürfte kein Harzer in Sachsen produziert werden.“

Müller ist der Milch- und Molkerei-Multi aus dem Allgäu. Der letzte große Hersteller von Harz-Käse war die Firma Otto Rusack in Harsleben bei Halberstadt. Dort wurden danach – 350 Kilometer vom Meer entfernt – Kaviar-Creme und Sardellen-Röllchen verpackt. Inzwischen gibt es auch „Harzer Röllchen“.

Kräuterliköre aus dem Harz

Als standfester erwiesen sich die verschiedenen Kräuterliköre aus dem Harz, deren Hersteller nach der Teilung Deutschlands in den Westteil übersiedelten, aber nach der Wiedervereinigung an ihren Ursprungsort zurückkehrten. So das „Harzer Grubenlicht“ der Firma Manfred Picht, viele Jahre in Bad Lauterberg und nun auch wieder in Nordhausen. Oder der „Schierker Feuerstein“, einst in einer Apotheke in Schierke gemixt, dann in Bad Lauterberg und Bartolfelde nach geheimer Rezeptur abgefüllt.

Im Hause eines Andreasberger Vogelzüchters. Nach dem Leben für das Daheim, Jahrgang 1868, gezeichnet von Wilhelm Simmler. Foto: Wilhelm Simmler / Wikipedia

Wussten Sie, dass ein Gedenkstein an der alten Poststraße zwischen Braunlage und Tanne an den Oberjägermeister Georg von Langen erinnert, der 1748 die Kartoffel im Harz einführte? Dazu Rehrücken, Hirschbraten oder Wildschwein? Oder Harzer Bachforelle, Schlachteplatte oder das Arme-Leute-Essen an Feiertagen, nämlich Klöße, Birnen, gebratene Speckstreifen und Apfel- oder Zwiebelringe. Halberstädter Würstchen gibt’s heute noch.

Im nördlichen Harz-Vorland, bei Quedlinburg, kann man im nördlichsten Weingut Deutschlands auf eine jährliche Ernte von 20.000 Flaschen anstoßen. Über zwei Millionen Hektoliter Bier stößt die Hasseröder Brauerei in Wernigerode jedes Jahr aus; von den kleinen Brauereien im Harz sind nur wenige übrig geblieben.

Sie hatten das Angebot mit Brohan, Gose und naturtrübem Bockbier bereichert. Immerhin gibt es noch eine Museumsbrauerei in Wippra.