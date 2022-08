Göttingen. Im Göttinger Stadtgebiet ist es am Donnerstagmorgen zu einem Autounfall gekommen. Der Bereich musste gesperrt werden.

Blaulicht Auto überschlägt sich in Göttingen – Mann bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtgebiet von Göttingen ist am Donnerstagmorgen gegen 7.25 Uhr ein Autofahrer leicht verletzt worden. Er wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, berichtet die Polizei.

Nach derzeitigen Informationen befuhr der 64-Jährige mit seinem Mercedes die Straße „Im Leinetal“ in Richtung Rosdorfer Kreisel. In Höhe der Einmündung zur „Weserstraße“ kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte der Pkw seitlich mit einem Strauch, überschlug sich und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen.

Göttingen: Feuerwehr befreit eingeklemmten Autofahrer

Die Berufsfeuerwehr Göttingen eilte von der Süd- und der Westwache zur Unfallstelle und befreite den in seinem Pkw eingeschlossenen Mann mit hydraulischem Rettungsgerät. Anschließend konnte er augenscheinlich leicht verletzt dem Notarzt übergeben werden, der ihn mit einem Rettungswagen vorsorglich in ein Krankenhaus bringen ließ.

Ein nachgeforderter Abschleppdienst nahm den stark beschädigten Mercedes schließlich auf und reinigte die Straße von Trümmerteilen, so dass die eingerichtete Vollsperrung gegen 8.30 Uhr wieder aufgehoben werden konnte. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an, so die Polizei.

pol