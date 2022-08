Der Mercedes steht in Vollbrand.

Blaulicht Ebergötzen B27 bei Ebergötzen: Fahrzeug steht in Vollbrand

Ebergötzen. Auf der B27 hat am frühen Mittwochabend ein Fahrzeug gebrannt. „Der ersten Einschätzung nach könnten die Bremsen das Feuer ausgelöst haben“, so Sven Gahren von der Freiwilligen Feuerwehr Ebergötzen. Dem Fahrer sei es gelungen, sein Fahrzeug rechtzeitig zu verlassen. Die ersten Kräfte der Feuerwehr trafen gegen 19 Uhr am Brandort auf Höhe der Abfahrt Ebergötzen ein.

Auch mehr als 20 Minuten später loderten immer wieder Flammen aus dem Heck des Mercedes auf. Polizei und Feuerwehr sicherten die Einsatzstelle. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Immer wieder schlagen Flammen aus dem Heck. Foto: Kathrin Franke / HK

Vor Ort waren Beginn des Einsatzes ca zehn Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ebergötzen und 14 der Feuerwehr Seulingen. Dann trafen weitere Kräfte zur Unterstützung ein. „Die Kameraden der Feuerwehr Seulingen sind nun mit etwa 24 Kräften vor Ort“, erklärte Thomas Jung, stellvertretender Gemeindebrandmeister der Samtgemeinde Radolfshausen. kic