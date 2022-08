Auf den letzten Drücker Ausbildung klarmachen

Langsam wird es Zeit, den Schlussspurt für den Ausbildungsstart 2022 einzuläuten. Denn bis zum Ende der Herbstferien sollten laut einer Mitteilung der Agentur für Arbeit auch Spätentschlossene ihren Ausbildungsvertrag in der Tasche haben. So können die neuen Nachwuchskräfte noch pünktlich in das Berufsschuljahr einsteigen.

Um die Suche nach einem Ausbildungsplatz kurzfristig zu unterstützen, stehen Berufsberaterinnen und -berater der Agentur für Arbeit Göttingen am Mittwoch, 17. August, von 11 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Alten Rathaus in Göttingen für Fragen zur Verfügung. An ihrer Seite informieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Handwerkskammer (HWK) über aktuelle Ausbildungsangebote.

Viele Ausbildungsstellen im Landkreis noch unbesetzt

Die Bewerbergewinnung gestalte sich für Unternehmen zunehmend schwieriger, viele Ausbildungsstellen blieben unbesetzt, so heißt es in der Mitteilung. Auf der anderen Seite seien viele junge Menschen am Ende der Schulzeit unsicher, wie es weitergehen soll und hätten dementsprechend noch keine Anschlussperspektive entwickelt. Im Juli waren im Agenturbezirk Göttingen 1.255 Ausbildungsstellen nicht abschließend vergeben, und auf der anderen Seite waren 445 junge Menschen noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. „Um hier kurzfristig beide Seiten zusammenzuführen, bieten wir gemeinsam mit den Kammern ein kompaktes Beratungsangebot an, und zwar dort, wo in der Ferienzeit junge Menschen anzutreffen sind, in der Innenstadt“, erklärt Lorenz Böning, Bereichsleiter in der Agentur für Arbeit Göttingen und unter anderem zuständig für die Berufsberatung, den ungewöhnlichen Aktionsort.

„Wir hoffen, dass wir an diesem Ort mit einem niedrigschwelligen Beratungsangebot auch junge Menschen erreichen können, die bisher vergeblich versucht haben, alleine einen Ausbildungsplatz zu finden.“ Gemeinsam mit IHK und HWK könnten, so Böning weiter, sicherlich für fast jeden Ausbildungswunsch noch offene Ausbildungsstellen in der Region gefunden werden.

Die Kammern werden begleitet von Ausbildungsbotschafterinnen und -botschaftern, die von ihrer eigenen Lehrstellensuche und der Ausbildung selbst berichten. Und für den Fall, dass es in diesem Jahr tatsächlich noch nichts mit dem Berufsstart werden sollte, stellt der Bildungsträger „A & A – Ausbildung und Arbeit Plus GmbH“ die Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme vor. In diesem mehrmonatigen, von der Arbeitsagentur geförderten Bildungsangebot werden die Teilnehmenden auf den Berufsstart vorbereitet und bei den Bewerbungsbemühungen individuell unterstützt.

Für alle, die am 17. August nicht auf den Marktplatz nach Göttingen können, bietet die Berufsberatung außerdem individuelle Gesprächstermine an. Die Terminvereinbarung ist telefonisch unter der Nummer 0551 520 800, per E-Mail an goettingen.berufsberatung@arbeitsagentur.de oder online unter www.arbeitsagentur.de/kontakt möglich.