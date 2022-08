Russischer Aktivist hat Anspruch auf Flüchtlingsstatus

Göttingen. Göttinger Gericht entscheidet: Wegen drohender politischer Verfolgung in seinem Heimatland ist russischer Internet-Aktivist Flüchtling.

Das Gericht gab einer Klage eines 31-jährigen russischen Staatsangehörigen gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge statt. Denn dieser wäre bei einer Rückkehr in die Russische Föderation mit hoher Wahrscheinlichkeit politischer Verfolgung durch staatliche Akteure ausgesetzt.

Weil ihm in seinem Heimatland politische Verfolgung droht, hat ein russischer Internetaktivist einen Anspruch darauf, als Flüchtling anerkannt zu werden. Das hat das Verwaltungsgericht Göttingen entschieden. Das Gericht gab damit einer Klage eines 31-jährigen russischen Staatsangehörigen gegen das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge statt.

Das Gericht verwies darauf, dass der Kläger sich seit etlichen Jahren auf verschiedenen Internet-Plattformen kritisch mit der russischen Politik auseinandersetze und dort auch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert habe. Aufgrund dieser öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten wäre er bei einer Rückkehr in die Russische Föderation mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit politischer Verfolgung durch staatliche Akteure ausgesetzt (Aktenzeichen 1 A 14/22).

2018 nach Deutschland gereist

Der Kläger war nach eigenen Angaben im August 2018 mit einem deutschen Visum über Polen in die Bundesrepublik eingereist. Erst Anfang 2020 stellte er einen Asylantrag.

Bei seiner Anhörung vor dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gab er an, dass er die Russische Föderation aus Angst vor Verfolgung verlassen habe. Er gehöre seit 2009 der Antifaschismus-Bewegung an, die in Opposition zur russischen Regierung stehe und sich gegen den Krieg und für die Rechte von Schwulen und Lesben engagiere. Ab 2012 habe er eine eigene Internet-Seite betrieben und einen Account beim russischen Pendant zu Facebook gehabt. Zuletzt habe er dort 12.000 Abonnenten mit täglich 5.000 Aufrufen gehabt.

Hassverbreitung unterstellt

Im Februar 2017 habe die Polizei die Internet-Seiten gesperrt. Dies sei damit begründet worden, dass es sich um eine extremistische Seite handele. Außerdem habe man ihm Hassverbreitung unterstellt.

Nachdem einer seiner Freunde zur polizeilichen Vernehmung geladen worden sei, habe er aus Angst sowohl seinen Account als auch die Inhalte auf dem Computer und dem Mobiltelefon gelöscht.

Er habe dann auch Angst gehabt, in seiner Wohnung zu leben, und sich an verschiedenen Orten bei Freunden aufgehalten. Einige Zeit später habe ihm eine Organisation in Deutschland angeboten, bei einem Projekt mitzuarbeiten, das im Sommer 2018 beginnen sollte.

Angst vor Inhaftierung

Er sei zunächst Anfang 2018 für eine Woche nach Deutschland gekommen, um die Mitarbeiter der Organisation kennenzulernen. Nach seiner Rückkehr sei er in Russland in eine Polizeikontrolle geraten, dabei seien seine Personaldaten aufgenommen worden. Anfang August 2018 sei er dann zum zweiten Mal in die Bundesrepublik eingereist.

Im Fall einer Rückkehr befürchte er seine Inhaftierung und eine hohe Geldstrafe.

Russland legal verlassen

Das Bundesamt lehnte seinen Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, auf Asylanerkennung und auf Zuerkennung des subsidiären Schutzstatus ab und forderte ihn zur freiwilligen Ausreise auf. Anderenfalls drohe ihm die Abschiebung.

Die Behörde war der Ansicht, dass ihm keine landesweite Verfolgung drohe, da er zweimal auf legalem Wege Russland habe verlassen können. Daraufhin zog der Internet-Aktivist vor Gericht.

Auf „Nachfluchtgründe“ berufen

Das Verwaltungsgericht teilte zwar die Einschätzung des Bundesamtes, dass zum Zeitpunkt seiner Einreise nach Deutschland keine Verfolgung vorgelegen habe.

Der Kläger könne sich allerdings mit Erfolg auf „Nachfluchtgründe“ berufen. Er habe nachvollziehbar dargelegt, dass er seit etlichen Jahren politisch tätig sei und derzeit auf seinen drei Accounts insgesamt 10.000 Follower habe. Die Verbreitung gehe damit weit über den privaten Kreis hinaus. Da die Inhalte in russischer Sprache abgefasst seien, dürften vor allem Menschen aus der Russischen Föderation und der Ukraine zu seinen Lesern gehören.

Stark beschränkte Meinungsfreiheit

Da er bereits vor seiner Ausreise den russischen Ermittlungsbehörden bekannt geworden sei, drohe ihm bei einer Rückkehr in sein Heimatland politische Verfolgung durch staatliche Akteure, ohne dass eine interne Fluchtalternative bestünde.

Das Gericht verwies zudem darauf, dass mit dem Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine die ohnehin bereits stark beschränkte Meinungsfreiheit in Russland weiter eingeschränkt und das Strafrecht deutlich verschärft worden seien.

Amnesty International

Laut Amnesty International seien nach Inkrafttreten der neuen Vorschriften in wenigen Tagen 140 Personen verhaftet worden, denen Geldbußen von bis zu 1,5 Millionen Rubel beziehungsweise Gefängnisstrafen von bis zu 15 Jahren drohten.

Diese besonders hohen Strafandrohungen stellten bereits eine unverhältnismäßige Bestrafung und damit eine Verfolgungshandlung dar.

Unmenschlich und entwürdigend

Hinzu komme, dass die Haftbedingungen in russischen Gefängnissen unmenschlich und entwürdigend seien.

Insbesondere politische Gefangenen seien besonders harten Haftbedingungen unterworfen.