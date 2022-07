Fahrradfahrer bei Unfall im Oberharz schwer verletzt

Lautenthal. Nach einer Kollision mit einem Pkw bei Hahnenklee wird ein Radfahrer per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen

Ein schwer verletzter Radfahrer wird per Rettungshubschrauber in die Uniklinik Göttingen geflogen (Symbolbild).

Ein Fahrradfahrer hat auf der L516 zwischen Hahnenklee und Lautenthal bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten.

Urlauber aus Hannover und Dänemark

Der Mann aus Hannover war für eine Fahrradtour in den Harz gereist, informierte die Polizei am Sonntag. Zwischen Hahnenklee und Lautenthal kommt er am Freitag, 29. Juli, gegen 14.30 Uhr in einer Kurve zu weit nach links und kollidiert mit dem entgegenkommenden Pkw eines Autofahrers aus Dänemark. Ein Rettungshubschrauber transportiert den Schwerstverletzten in die Uniklinik Göttingen.

pol