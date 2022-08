Landesbus L160 hält ab dem 1. August in Waake

Göttingen. In Ebergötzen werden ab sofort auch mehr Haltestellen angefahren

Der Landesbus L160 fährt jetzt mehr Haltestellen in Ebergötzen an.

ÖPNV in der Region

Der Landesbus L160 zwischen Duderstadt und Göttingen erfährt nach drei Jahren im Einsatz den ersten großen Fahrplanwechsel. Das gab der Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) in einer Pressemitteilung bekannt.

Ab 1. August bedient der Landesbus auf seinen Fahrten zwischen Duderstadt und Göttingen auch die Haltestelle Waake Hacketalstraße in Richtung Göttingen, in die Gegenrichtung nach Ebergötzen und Duderstadt die Haltestelle Waake Burgstraße.

Montag bis Freitag fährt dort die Linie L160 von 5.12 Uhr – 7.12 Uhr sowie von 8.22 Uhr bis 22.22 Uhr im Stundentakt bis Göttingen Bahnhof/ZOB. Samstag fährt der Bus zwischen 5.22 Uhr bis 22.22 Uhr und Sonntag zwischen 7.22 Uhr bis 22.22 Uhr im Stundentakt bis Göttingen Bahnhof/ZOB. Ankunft dort ist jeweils nach 25 Minuten Fahrtzeit.

Einzelne Stationen fallen aus

Darüber hinaus gab der ZVSN bekannt, dass außerdem Montag bis Freitag abends sowie Samstag, Sonntag und an Feiertagen zusätzlich zum Halt Ebergötzen Seeburger Straße auch die Haltestellen Ebergötzen Kirche, Schule und Königsberger Straße in Ebergötzen vom Landesbus bedient werden.

Um die Fahrtzeit von 47 Minuten für die gesamte Strecke zwischen Göttingen und Duderstadt nicht zu überschreiten, fallen die Halte Montag bis Freitag ab 19 Uhr sowie an Samstagen und Sonn-/Feiertagen Duderstadt Charlottenburger Straße und Max-Näder-Straße weg.

Montag bis Freitag (außer im Spätverkehr) bieten die Linien 160 und 170 in der Relation Waake – Göttingen einen Halbstundentakt an.

Montag bis Freitag im Spätverkehr sowie am Wochenende ersetzt die Linie 160 im Linienabschnitt Ebergötzen – Waake – Göttingen die zu diesen Zeiten entfallende Linie 170. Fahrgäste in der Relation Gieboldehausen – Göttingen steigen entsprechend in Ebergötzen Seeburger Straße zwischen der Linie 170 und der Linie 160 um.

Die Abfahrtszeiten vom Landesbus L160 sind unabhängig von Schul- und Ferienzeiten, wie der ZVSN abschließend bekannt gab.

Weitere Informationen online

Mit diesem Fahrplanwechsel erscheinen die Fahrpläne in neuem Design. Sie sind farbig hinterlegt, in einer größeren Schriftart und somit besser lesbar.

Alle neuen Fahrpläne sind auf www.vsninfo.de, in der VSN-Fahrplan-App sowie im DB-Navigator veröffentlicht.