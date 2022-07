Geopark wird mit „grüner Karte“ der Unesco ausgezeichnet

450 Millionen Jahre Erdgeschichte haben zwischen Harz und Heide ihre Spuren hinterlassen: Meeresbedeckungen wechselten sich ab mit Wüsten, tropischen Sümpfen und Gletschern. Als Bodenschätze sind dabei Erz, Salz, Kohle und Erdöl entstanden. Sie alle und mehr zeichnen den Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen aus, der von der Unesco jetzt mit einer sogenannten „Grünen Karte“ ausgezeichnet wurde. Das teilt der Landkreis mit.

Damit bestätigt die Kulturorganisation der Vereinten Nationen den Status als „Unesco Global Geopark“, der mit besonderem Schutz sowie einer Reihe von Verpflichtungen verbunden ist. Vier Jahre lang haben die Träger des Geoparks nun die Aufgaben, weiterhin das geologische Erbe der Region zu schützen, Bildung für nachhaltige Entwicklung zu betreiben und sich international mit weiteren Geoparks zu vernetzen.

Städte des Altkreises dabei

Der Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen ist mit einer Gesamtfläche von knapp 10.000 Quadratkilometern der flächengrößte Geopark Europas. Im Landkreis Göttingen liegen die Städte und Gemeinden des Altkreises Osterode im Geopark-Gebiet. „Der Geopark macht das reiche Erbe geologischer Erbe in der Region deutlich. Dieses hat die Natur und die Menschen geprägt und steht am Beginn der Vielfalt, die uns heute so einzigartig macht. Diesem Erbe fühlt sich der Landkreis Göttingen verbunden. Mein Dank gilt allen, die sich im und für den Geopark engagieren“, sagt Landrat Marcel Riethig.

Träger des Geoparks sind der Regionalverband Harz im Südteil (Harz und Harzvorland) und der Geopark-Trägerverein Braunschweiger Land-Ostfalen im Nordteil. Der Geopark Harz – Braunschweiger Land – Ostfalen ist einer von weltweit 177 Unesco-Geoparks in 46 Ländern.

Ein Geopark, das ist ein erdgeschichtlich überregional bedeutendes Gebiet mit Felsen, Steinbrüchen und anderen Geotopen von besonderer Seltenheit und Schönheit. Er enthält auch bedeutsame archäologische, historische und kulturelle Objekte, die mit den natürlichen Ressourcen eng verknüpft sind. Außerdem dient der Geopark der nachhaltigen regionalen Entwicklung. Unter seinem Dach entfalten Einrichtungen miteinander gemeinsame Aktivitäten im Geotopschutz, im Freizeit- und Tourismusbereich sowie in der Umweltbildung und der wissenschaftlichen Forschung. Weitere Informationen: www.harzregion.de.