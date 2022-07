Mann bietet Chat-Partnern sein eigenes Kind an

Das Landgericht Göttingen hat am Mittwoch einen 32 Jahre alten Angeklagten wegen sechsfachen schweren sexuellen Missbrauchs sowie sechs weiteren Missbrauchsfällen zu einer Gesamtfreiheitstrafe von sechs Jahren verurteilt. Die Kammer befand den Angeklagten für schuldig, zwischen April und August 2021 seine damals fünf Jahre alte Tochter in Göttingen sexuell missbraucht zu haben.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte sich in sechs Fällen in einem einschlägigen Internet-Portal mit anderen Chat-Partnern über Sex mit Kindern ausgetauscht und dabei auch angeboten hatte, sein eigenes Kind in sexuelle Aktivitäten einzubeziehen. Der Angeklagte habe dazu erklärt, dass er dies nicht ernst gemeint und deshalb auch falsche Adressen angegeben habe.

Schokolade als „Belohnung“

Tatsächlich habe man im Zuge der Beweisaufnahme keine Hinweise gefunden, dass derartige Treffen stattgefunden hätten, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Koller.

Die sechs weiteren Taten habe der Angeklagte im vergangenen Juli begangen. Der 32-Jährige habe einen Wochenendbesuch in Göttingen dazu ausgenutzt, sexuelle Handlungen an seiner damals fünf Jahre alten Tochter vorzunehmen und davon Fotos und Videos anzufertigen.

Ziel sei es gewesen, diese Aufnahmen ins Netz zu stellen und mit Chat-Partnern auszutauschen. Er habe dann dem Kind als „Belohnung“ ein Stück Schokolade gegeben.

Umfang der Straftaten

Das Gericht wertete es zugunsten des Angeklagten, dass dieser bislang nicht einschlägig vorbestraft sei und die Taten weitgehend gestanden habe.

Als straferschwerend falle der Umfang der Straftaten ins Gewicht. Würde man die Einzelstrafen zusammenrechnen, käme man auf mehr als 20 Jahre, sagte Koller. Zu seinen Lasten sei auch zu werten, dass er sein eigenes Kind missbraucht habe.

Das Urteil lag knapp unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft, diese hatte auf eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren plädiert.

Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Nebenklage hatte eine Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren gefordert.

Die Verteidigung beantragte eine Freiheitsstrafe unter fünf Jahren.

Die Verhandlung hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, erst zur Urteilsverkündung waren Zuhörer zugelassen.

pid