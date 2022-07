Planungen für das Lichterfest in Altenau laufen

Die Tourist-Information Altenau plant in diesem Jahr gemeinsam mit der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ wieder das Lichterfest. Es findet statt am Samstag, 6. August, in Altenau. Ab 17.30 Uhr soll es an diesem Tag am Waldschwimmbad Okerteich das Traditionsfest geben, das bereits zum 23. Mal gefeiert wird. Neben vielfältiger Livemusik von den Bruchbergsängern und der Janitscharen Kapelle sorgt DJ Diggi für musikalische Unterhaltung.

„Der krönende Höhepunkt ist die faszinierende Lasershow über dem Okerteich mit DJ Axel Seifert.“, kündigt Bettina Beimel, Geschäftsführerin der Kurbetriebsgesellschaft, an. „Neben vielen alt bekannten Traditionen des Events gilt es in diesem Jahr auch eine Neuerung, auf die wir uns besonders freuen: Das gemeinsame Aussetzen der Lichterschiffchen auf dem Okerteich“, kündigen Gaby Lader und Katharina Dundler von den Tourist-Informationen Oberharz an. Aktuell werden die Schiffchen fleißig zusammengeschraubt, sodass am ersten Samstag im August möglichst viele Lichter den Nichtschwimmerbereich des Okerteichs erleuchten.

Erstmals Lichterschiffchen auf dem Teich

Gegen 21 Uhr, wenn es langsam dunkler wird, erstrahlen wieder hunderte Kerzen und Lichter auf dem Gelände – und diesmal auch schwimmend auf dem Wasser.

Kinder von 7 bis 14 Jahre erhalten jeweils ein Lichterschiff beim Eintritt dazu. Alle anderen Lichterschiff-Fans können diese vor Ort erwerben. Die kleinen Boote werden vor Ort am Okerteich ausgegeben.

„Wir gehen davon aus, dass es in diesem Jahr keine coronabedingte Besucherbeschränkung für die Veranstaltung gibt und wir glücklicherweise wieder alle Gäste auf das Gelände lassen dürfen. Wir empfehlen den Kauf der Karten im Vorverkauf, um ohne Warten auf das Gelände zu kommen und bieten im Vorverkauf einen Eintrittsrabatt“, so Bettina Beimel und Katharina Dundler.

Tickets sind seit Montag, 18. Juli, im Vorverkauf in der Tourist-Information Altenau, Hüttenstraße 9 in Altenau, 05328/8020, erhältlich. Der Eintritt kostet im Vorverkauf und mit Gästekarte 4 Euro. Kinder zwischen 7 und 14 Jahren erhalten zum Eintritt gratis ein Lichterschiff dazu. Kinder bis 6 Jahre dürfen die Veranstaltung kostenfrei besuchen. Auch eine Abendkasse am 6. August vor Ort wird eingerichtet. Die Tickets dort kosten 4,50 Euro. Kurzfristige Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen unter https://www.oberharz.de/sommer/veranstaltungen-im-harz/lichterfest-waldschwimmbad-okerteich