Viel Arbeit für die Retter aus der Luft

Auf ein einsatzreiches erstes Halbjahr blickt der Göttinger Rettungshubschrauber Christoph 44 zurück, berichtet Stefanie Kapp, Sprecherin der DRF-Luftrettung. Der am Universitätsklinikum stationierte Hubschrauber leistete von Januar bis Juni insgesamt 755 Einsätze. Davon waren 739 in der Notfallrettung und 16 zum Transport kritisch kranker oder verletzter Patienten zwischen Kliniken.

Ebenfalls viel zu tun hatte der DRF-Hubschrauber Christoph 37 in den ersten sechs Monaten des Jahres. Von seiner Station am Südharz-Klinikum in Nordhausen aus flog das Team insgesamt 776 Einsätze (763 in der Notfallrettung und 13 zum Transport).

Insgesamt 19.791 mal wurden die Besatzungen der bundesweit 29 Stationen sowie der zwei Ambulanzflugzeuge von Januar bis Juni 2022 alarmiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt dies einen Zuwachs von acht Prozent dar. Häufigster Alarmierungsgrund waren Herzerkrankungen oder neurologische Vorfälle.

Das Einsatzgebiet der in der Region stationierten Hubschrauber ist umfangreich: Christoph 44 fliegt unter anderem Einsätze in den Landkreisen Göttingen, Northeim, Kassel, Holzminden, Höxter und Eichsfeld; Christoph 37 in den Kreisen Nordhausen, Harz Goslar, und Göttingen.

dx