Göttingen Der Mieter einer Wohnung in Göttingen steht schon lange im Fokus der Ermittler. Das finden die Beamten neben den Hanfpflanzen noch.

Blaulicht Durchsuchung: Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Wohnung

In einer Wohnung im Stadtgebiet von Göttingen haben Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Göttingen am 12. Juli eine Durchsuchung vorgenommen - und dabei eine Indoor-Plantage entdeckt. Neben 18 Hanfpflanzen in dieser konnten die Beamten auch noch etwa 900 Gramm Amphetamin finden und beschlagnahmen.

Wie die Polizei mitteilt, liefen gegen den Mieter der Wohnung seit geraumer Zeit Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Der 37-Jährige wurde zunächst vorläufig festgenommen. Er kam im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß, die weiteren Ermittlungen dauern an. jk