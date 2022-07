„Nachts im Edelsteinmuseum“ auf dem Bocksberg

Die Hexen in „Nachts im Edelsteinmuseum“ – vertont durch die Wolfshäger Hexenbrut.

Erlebnisbockberg im Harz „Nachts im Edelsteinmuseum“ in Hahnenklee

Die Hexen der Wolfshäger Hexenbrut sind mit dabei, wenn am Samstag, den 16. Juli, um 11 Uhr das kleinste und höchstgelegene Hexenlabyrinth in Deutschland auf dem Erlebnisbocksberg eröffnet. Nach einigen Jahren Pause eröffnet das Edelsteinmuseum in einem neuen Format.

Die Besucher bewegen sich durch mystisch gestaltete Räume entlang der zahlreichen Edelsteine und werden durch Licht-, Sprach- und Videoinszenierung entertaint. „Mit der Wiedereröffnung vom Edelsteinmuseum erweitern wir unser Erlebnisangebot für die Zielgruppe der Familien. Darüber hinaus schaffen wir ein kleines Indoorangebot als Alternative für eine kurze Regenpause oder zur Abrundung der vielfältigen Freizeitangebote am Berg“, so Heiko Rataj, Geschäftsführer Erlebnisbocksberg Hahnenklee.

„Nachts im Edelsteinmuseum“ ist nach der ZAB – Zipline Adventure Bocksberg (Kombination aus Kletterpark und Hochseilgarten) und dem Bocksbergtub (Reifenrutsche zum Rodeln im Sommer) die dritte Neueröffnung in diesem Jahr am Erlebnisbocksberg in Hahnenklee.

Weitere Informationen unter www.erlebnisbocksberg.de