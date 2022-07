Brand in Uslarer Wohnung: Feuerwehr findet Frauenleiche

Feuerwehrleute fanden in einem brennenden Haus bei Uslar eine tot Frau.

Uslar. Einen grausigen Fund hat die Feuerwehr am Montag in einem brennenden Haus in Uslar gemacht: Sie fand dort die Leiche einer Frau.