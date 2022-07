Göttingen: Als sie die Augen öffnet, hat sie ein Messer am Hals

„Ich hab’ gedacht, ich bin im Film“: So beschreibt eine heute 52 Jahre alte Frau vor dem Landgericht Göttingen das Horrorszenario, das sie vor sieben Monaten erlebt hat. Sie war an diesem Abend allerdings nicht im Kino, sondern in ihrem Schlafzimmer. Es war auch kein Horrorfilm, den sie da sah. Der Horror war real, er kam ganz plötzlich über sie – in Gestalt ihres Ehemannes.

Sie lag bereits im Bett, als sie hörte, dass der 60-Jährige ins Zimmer kam. Als sie die Augen öffnete, blickte sie auf ein Messer. Das Küchenmesser sei auf ihren Hals gerichtet gewesen, berichtete die Zeugin. Ihr Mann habe geschrien: „Das willst Du!“

Der 60-Jährige muss sich seit Mitte Juni wegen zweifachen versuchten Mordes vor dem Landgericht Göttingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im vergangenen Dezember innerhalb von zwei Wochen zweimal auf heimtückische Weise versucht zu haben, seine Ehefrau zu töten. Die 52-Jährige, die in dem Prozess als Nebenklägerin auftritt, erlitt dabei zahlreiche Verletzungen.

Überraschender Angriff im Schlafzimmer

Der Angriff im Schlafzimmer kam für die Ehefrau völlig überraschend. Sie hatte ihren Mann, der ebenso wie sie aus der früheren Sowjetunion stammt, 2004 in Göttingen kennengelernt. 2011 heirateten sie, sie haben zwei gemeinsame Kinder.

„Zehn Jahre war ich glücklich“, sagte die 52-Jährige vor Gericht. Dann gab es die erste Krise: Sie kam dahinter, dass ihr Mann eine Affäre mit einer anderen Frau hatte. Später kehrte er zu ihr zurück. Sie verzieh ihm, auch deshalb, weil sie die Familie zusammenhalten wollte. „Ich habe meine älteste Tochter allein großgezogen und wollte, dass die beiden jüngeren Kinder einen Vater haben.“

Eine Konsequenz zog sie indes: Während sie bis dahin als Putzfrau gearbeitet hatte, weil ihre Abschlüsse in Deutschland nicht anerkannt wurden, machte sie nun eine Umschulung zur Steuerfachangestellten, um sich ein eigenes berufliches und finanzielles Standbein zu verschaffen. Inzwischen ist sie als Geschäftsführerin tätig.

Mann erkrankte an Kehlkopfkrebs und musste operiert werden

Ihr Mann habe in einem Northeimer Unternehmen als Lagerarbeiter und Schichtleiter gearbeitet, bis er vor etwa zwei Jahren an Kehlkopfkrebs erkrankte, berichtete sie. Nach der ersten Operation sei die Prognose zunächst günstig gewesen.

Später hätten die Ärzte bei einer Kontrolluntersuchung festgestellt, dass der Tumor erneut gewachsen war und sich nur durch eine komplette Entfernung des Kehlkopfes beseitigen ließ. Sie habe die Familie zusammengerufen, um ihn zu der Operation zu überreden, berichtete die 52-Jährige. „Ich wollte, dass er bei uns ist und mit uns lebt.“

Ein solcher Eingriff ist mit erheblichen Konsequenzen verbunden, da die Entfernung des gesamten Kehlkopfes mit dem Verlust der Stimme einhergeht. Der Angeklagte ist seit der Operation in seiner Sprechfähigkeit stark eingeschränkt, er verständigt sich mit Hilfe einer elektronischen Sprechhilfe. Er hatte dann noch an einer Reha-Maßnahme teilgenommen.

Nach der Reha „sehr verändert gewesen“

Danach sei ihr Mann sehr verändert gewesen, berichtete die 52-Jährige. Er habe ständig schlechte Laune gehabt und sich über Kleinigkeiten aufgeregt.

Besonders wütend sei er darüber gewesen, dass sie ihren privaten Pkw verkaufen und sich stattdessen ein Firmenauto zulegen wollte. Er habe sich aufgeführt „wie eine Furie“. Besonders schockiert war sie darüber, dass ihr Mann wieder zu rauchen angefangen hatte, obwohl die Ärzte dringend davor gewarnt hatten. Am Tatabend habe sie zudem bemerkt, dass er Alkohol getrunken hatte. Auch davon hatten ihm die Ärzte dringend abgeraten.

Ihr Mann habe erklärt, dass er zum Rechtsanwalt gehen wolle, um die Scheidung einzureichen. Sie habe dies jedoch nicht ernst genommen und sich ins Bett gelegt, sagte die 52-Jährige. Kurz darauf sei ihr Mann hineingekommen.

Als sie die Augen öffnete, sah sie, wie ihr Mann sich über sie beugte und ihr ein Messer an den Hals hielt. Sie habe versucht, ihn mit den Händen abzuwehren, und laut um Hilfe gerufen.

Wenig später kamen die Kinder ins Schlafzimmer. Während der Junge völlig geschockt dastand, habe die Tochter versucht, den Vater von ihr wegzuziehen, berichtete die 52-Jährige. Die Kinder seien dann rausgegangen und hätten die Großeltern angerufen. Währenddessen habe ihr Mann sie wieder auf das Bett gedrückt und ihr erneut das Messer an den Hals gehalten.

Zeugin: „Ich habe noch nie so einen Schrei gehört“

Nachdem es ihr gelungen war, ihm das Messer aus der Hand zu schlagen, habe er sie mit beiden Händen gewürgt, bis ihre Tochter zurückkam und ihm direkt ins Ohr schrie. „Ich habe noch nie so einen Schrei gehört“ sagte die Zeugin.

Sie hätten dann gemeinsam den Angeklagten in den Flur geschoben. Daraufhin habe er sie dort an die Wand gedrückt. Als sie sagte, dass er ins Gefängnis kommen könnte, habe er erklärt: „Wenn ich zurückkomme, töte ich dich und dann mich.“

Kurz darauf erschienen die Großeltern und bugsierten ihn ins Wohnzimmer. Dort saß er, bis die Polizei kam.