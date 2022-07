Sturz im Oberharz: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Zu einem Motorradunfall, bei dem der Fahrer sich schwer verletzt, ist es Samstagmittag im Oberharz gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach war der 40-jährige Mann aus Clausthal-Zellerfeld mit seiner Yamaha auf der B242 von Wildemann in Richtung Clausthal-Zellerfeld unterwegs. In einer Linkskurve kam er in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, so berichtet die Polizei. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 40-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, an seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Wie die Polizei abschließend mitteilt, erwartet ihn nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

