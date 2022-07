Osteroder wird Präsident im Rotary Club Clausthal-Zellerfeld

Der scheidende Präsident Prof. Gunther Brenner übergibt die Präsidentenkette an den neuen Präsidenten Rüdiger Bartz (li).

Der Osteroder Unternehmer Rüdiger Bartz hat im Ratskeller Osterode im Rahmen einer feierlichen Zeremonie das Präsidentenamt des Rotary Clubs Clausthal-Zellerfeld von seinem Vorgänger Professor Gunther Brenner übernommen.

Mit weit über 40 rotarischen Freundinnen und Freunden war zwar die Anzahl der Gäste deutlich kleiner als ursprünglich angemeldet, aber die Corona-Pandemie ist allgegenwärtig und hat etliche Rotarier unvermittelt in Quarantäne geschickt und damit zur Absage genötigt. Davon unbeeindruckt wurde eine sehr harmonische und kommunikative Feier im Kreuzgewölbe des ehrwürdigen Hauses begangen. In seiner Rede zog der scheidende Präsident Prof. Brenner Bilanz.

Es sei ein kompliziertes Jahr, mit vielen Höhen und Tiefen gewesen. Aber insgesamt sei es nach seinen Worten recht gut gelaufen. Brenner wünschte dem neuen Präsidenten viel Erfolg, Glück und ein starkes Team.

Viel Lob und Respekt

Nach der Übergabe der Amtskette, und damit der offiziellen Ernennung zum Präsidenten, dankte Barz dem scheidenden Präsidenten für seine gute Arbeit. Anschließend stellte er seinen neuen Vorstand sowie das von ihm ausgearbeitete Jahresprogramm vor. Die Anwesenden zollten ihm mit einem Zwischenapplaus Anerkennung und Respekt.

Der Rotary Club Clausthal-Zellerfeld wurde 1967 gegründet, und hat aktuell 58 weibliche und männliche Mitglieder aus allen Berufsgruppen. Diese wirken in einem Gebiet zwischen Osterode, Goslar, Seesen und Bad Gandersheim. Die weltweite Vereinigung engagiert sich in sozialen Projekten und beteiligt sich an einem Jugendaustauschprogramm. Von den Mitgliedern werden herausragende berufliche Leistungen, persönliche Integrität, eine weltoffene Einstellung sowie gemeinnütziges Engagement erwartet. Toleranz ist oberstes Gebot.