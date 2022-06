Bad Harzburg. Kradfahrer stürzt auf K30 bei Bad Harzburg in Straßengraben. Er kommt per Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Zwischen Lochtum und Bettenrode hat sich ein Kradfahrer bei einem Sturz so schwerverletzt, dass er per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Der Unfall geschah am Samstag, 11. Juni, gegen 15.10 Uhr auf der K30. Der Motorradfahrer ist laut Polizei in einer Kurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt.

