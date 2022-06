Herrenloses Auto blockiert Straßenbahn in Nordhausen

Ein Audi sorgt für Aufsehen. Er steht am Pfingstsonntag gegen 8 Uhr in der Kützingstraße und blockiert die Gleise. Die Straßenbahn kommt nicht weiter, muss stoppen. Der Notruf erreicht die Polizei. Die Beamten eilen herbei. Sie entdecken in der Nähe des herrenlosen Audi ein weiteres Fahrzeug, das zwar ordnungsgemäß geparkt ist, aber frische Schäden an der Karosserie hat.

Zeuge meldet sich in der Leitstelle

Eine Zeuge meldet sich. Er habe beobachtet, berichtet er den Beamten, wie der Audi gegen dieses geparkte Auto gestoßen sei. Anschließend sei der Fahrer ausgestiegen und geflüchtet.

Die Polizei ermittelt und kommt schnell zu einem Ergebnis. Der Fahrer des Audi ist nach Angaben der Polizei ein 47-jähriger Mann, den die Beamten in einer nahe gelegenen Gartenanlage antreffen. Der Mann steht erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Der Test ergibt einen Wert von 2,29 Promille. Die Beamten bringen den Betrunkenen ins Südharz-Klinikum zur Blutentnahme. Seinen Führerschein stellen sie sicher.

Schadenshöhe liegt bei 7.500 Euro

Der Schaden an den beiden Autos beläuft sich auf mindestens 7500 Euro, schätzt die Polizei.

pol