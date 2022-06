Im Luchsgehege Bad Harzburg gibt es wieder Schaufütterungen

Bad Harzburg. Zweimal in der Woche kann Luchsen an der Rabenklippe im Harz bei ihrer Mahlzeit zugeschaut werden.

Erfahrene Nationalpark-Mitarbeiter beantworten bei den Fütterungen auch Fragen zu den Harzer Luchsen und geben interessante Einblicke in deren Lebensweise.

Im Luchs-Schaugehege an der Rabenklippe bei Bad Harzburg leben vier Luchse. Dort bietet sich die Möglichkeit, die Pinselohren zu beobachten. Und ab sofort können Besucherinnen und Besucher wieder zweimal in der Woche Schaufütterungen live verfolgen.

Der größere von zwei Gehegeteilen wird von den drei im Jahr 2013 geborenen Luchsen Paul, Alice und Ellen bewohnt. Im 2006 zusätzlich eröffneten Gehegeteil von rund 1.500 Quadratmetern lebt Pamina (*2005).

Harz bietet Möglichkeit für spektakuläre Luchs-Fotos

„Wenn die Tiere sich in der reizvollen und zerklüfteten Gehegelandschaft präsentieren, ist dies Garant für spektakuläre Fotos. Immer wieder einmal ist es auch Drehort für gelungene Filmaufnahmen. Allerdings bietet vor allem das große Gehege den Tieren auch zahlreiche Versteckmöglichkeiten, so dass sie nicht immer zu entdecken sind“, berichtet ein Sprecher des Nationalparks Harz.

Im kleineren Gehegeteil sei die Chance einer „Luchssichtung“ jedoch recht groß. Die Fläche liege an einem leicht geneigten Hang und könne von dessen Fuß aus in fast allen Teilen eingesehen werden. Dennoch biete das Gehege auch eine sehr reizvoll gestaltete abwechslungsreiche Landschaft. Eine hoch gelegene Besucherplattform ermögliche den „zaunfreien“ Blick auf weite Teile davon.

Harzer Luchs. Foto: Siegfried Richter / Nationalparkverwaltung Harz

Viel Wissenswertes über die sonst so scheuen Katzen erfahren

Ab sofort finden auch wieder die Schaufütterungen statt: Zweimal in der Woche – mittwochs und samstags um 14.30 Uhr – können Besucher*innen den Luchsen im Schaugehege bei ihrer Mahlzeit zuschauen und dazu viel Wissenswertes über die sonst so scheuen Katzen erfahren. Erfahrene Nationalpark-Mitarbeiter beantworten bei dieser Gelegenheit auch Fragen zu den Harzer Luchsen und geben interessante Einblicke in deren Lebensweise.

Eine Anmeldung zur Luchsfütterung ist nicht notwendig. Gefüttert wird an beiden Gehegeklappen. Eine Lautsprecheranlage übermittelt die Informationen des fütternden Mitarbeiters in alle Bereiche des Gehege-Vorplatzes, sodass man auch weiter hinten alles gut verfolgen kann.

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des Nationalparks Harz unter https://www.nationalpark-harz.de/de/natur-erleben/luchsgehege sowie bei den Veranstaltungshinweisen unter https://www.nationalpark-harz.de/de/veranstaltungen in der Rubrik „Luchsfütterung“