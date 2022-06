Bislang mussten im Bereich der Abfallwirtschaft Osterode die Grünabfälle zu zentralen Sammelstellen in den verschiedenen Orten gebracht werden.

Abfallwirtschaft Osterode Grünabfall soll künftig auch in Osterode abgeholt werden

Es ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie Politik und globale Lieferketten das Leben aller Menschen vor Ort beeinflussen: Jede und jeder im Kreisgebiet ist angewiesen auf die gelben Säcke der kommunalen Abfallwirtschaften, um den eigenen Verpackungsmüll loszuwerden. Der angespannte Weltmarkt und seine krisengeschüttelten Transportwege aber verhindern schon mal den rechtzeitigen Nachschub der Säcke aus China – und so kann es passieren, dass mancher Haushalt plötzlich nicht weiß wohin mit all dem Plastikmüll.

Das Ende der gelben Säcke im Landkreis Göttingen soll kommen, heißt es von der Verwaltung. Sie werden dann durch gelbe Tonnen ersetzt – allerdings nicht in den nächsten fünf Jahren, es wird noch länger dauern. Vorher wird sich dennoch einiges ändern bei der Müllentsorgung. Die Kreisfusion des Jahres 2016 sieht nämlich auch die Harmonisierung der Abfallwirtschaften Osterode und Göttingen vor. Und die wird jetzt konkret.

Grünabfall soll künftig abgeholt werden

Die Verwaltung hat sich dazu von einem Gutachter beraten lassen und ein Konzept erarbeitet, das sie dem Umweltausschuss am 1. Juni erstmals vorgestellt hat. Wie wichtig das Thema für den Landkreis Göttingen ist – es geht schließlich um gleiche Lebensverhältnisse in beiden Teilen des fusionierten Kreisgebiets – zeigte die große Präsenz der Fraktionen in dieser Ausschusssitzung.

Die fundamentalste Änderung im vorgestellten Konzept betrifft wohl die Grünabfälle. Die flächendeckende Abholung von Baum- und Strauchschnitt soll demnach auch im Bereich des Altkreises Osterode eingeführt werden – statt der bisherigen zentralen Sammelstellen an mehreren Orten. So empfiehlt es jedenfalls der Gutachter, entscheiden soll es im Juli der Kreistag. Drei bis fünf Mal pro Jahr würde das sperrige Grüngut dann abgeholt, kleinere Bioabfälle sollen in die bekannten Kompost- und Saison-Komposttonnen kommen. Für Vertikutiergut müssten dann entsprechende Säcke gekauft werden – so ist es bereits im Bereich der Göttinger Abfallwirtschaft. Aus Perspektive der Verwaltung käme ein solches Angebot auch dem demografischen Wandel entgegen: Ältere Menschen müssten ihr sperriges Grüngut nicht mehr selbst abtransportieren.

Neue Gebühren für Gebührengleichheit

Das bringt dann auch neue Gebühren für die Osteroder. Allerdings nur gefühlt, ist der Verwaltung wichtig zu betonen. Bislang zahlen Osteroder nämlich zum Beispiel für Restabfall deutlich mehr als Göttinger: So sind hier für die 60-Liter-Tonne 156, in Göttingen nur 107 Euro fällig. Und die Harmonisierung der Abfallwirtschaften hat vor allem auch Gebührengleichheit zum Ziel.

Beim Thema Gebühren zeigt sich die Verwaltung allerdings zurückhaltend: Bis zum 1. Januar 2025 soll die Gebührenstruktur angeglichen werden, was nicht automatisch gleiche Gebühren bedeutet. Zudem sei die Gebührenentwicklung wegen der ungewissen Zukunft auf dem Weltmarkt schwer zu prognostizieren. Sicher ist man sich nur: Die Gebühren werden wohl überall steigen.

Neue Recyclinghöfe für die Region?

Beim Thema Recyclinghöfe empfiehlt das Gutachten, weitere Angebote im Osten und Süden des Landkreises einzurichten. So könnten Wege für Bürgerinnen und Bürger verkürzt werden; mögliche Standorte sind der Raum Bad Lauterberg im Harz bzw. der Bereich Staufenberg.

Das größere Angebot richte sich vor allem an die Bürgerinnen und Bürger, nicht an Gewerbetreibende, heißt es von der Kreisverwaltung. Es sollen auch die Öffnungszeiten aller Recyclinghöfe vereinheitlicht werden: angepasst jeweils an die bisher längsten Öffnungszeiten, um den Service zu erhöhen.

Altglas und Sperrmüll: Das könnte sich ändern

Auch die Altglasentsorgung könnte sich künftig ändern. Die bisherige Mischglassammlung in Osterode ist ohnehin eine Besonderheit, eine Containersammlung an zentralen Stellen wie in den meisten Orten wäre naheliegend. Hier ist eine Angleichung zwischen Osterode und Göttingen aber nicht nötig, weil das Altglas nicht gebührenrelevant ist. Die richtigen Standorte für solche Sammelcontainer festzulegen könnte allerdings einigen Aufwand bedeuten.

Bei der Sperrmüllabholung wird wohl vieles bleiben, wie es ist. Die Termine sollen aber kalkulierbarer werden: Sie könnten künftig für mehr Planungssicherheit über eine Auswahlliste gewählt werden. Lediglich kurzfristige Wunschtermine wären dann kostenpflichtig.

Am 10. Juni werden die Mitglieder des Umweltausschusses in einem Workshop die Inhalte des Konzepts diskutieren, bevor der Kreistag dann entscheidet.