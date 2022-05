Göttingen. Bei mehreren Bränden von Baufahrzeugen am Sonntag auf einer Göttinger Großbaustelle ist hoher Sachschaden entstanden. Ein Zusammenhang ist möglich.

Feuer Göttingen 180.000 Euro Schaden: Baumaschinen brennen in Göttingen

Aus bislang unbekannter Ursache brannten am frühen Sonntagmorgen sowie am Sonntagabend auf einer Göttinger Großbaustelle im Bereich der Holtenser Landstraße in der Nähe zum Autobahnzubringer insgesamt drei Baustellenfahrzeuge. Das meldet die Polizei.

Im ersten Fall entdeckte eine Spaziergängerin demnach gegen 1.50 Uhr einen Feuerschein auf der Baustelle zur Einmündung Hermann-Kolbe-Straße und alarmierte die Leitstelle der Berufsfeuerwehr Göttingen.

Die eintreffenden Einsatzkräfte fanden hier zwei in Vollbrand stehende Baumaschinen vor (Radlader und Walze) und leiteten sofortige Löschmaßnahmen ein. Das Feuer konnte somit schnell unter Kontrolle gebracht werden, berichtet die Polizei. Dennoch wurden die beiden Maschinen vollständig zerstört. Es entstand ein geschätzter Schaden von 30.000 Euro.

Rauchsäule steigt an der A7 im Bereich Göttingen auf

Am Abend desselben Tages kam es gegen 21.30 Uhr erneut zu einer Feuermeldung. Autofahrer entdeckten eine dunkle Rauchsäule auf der Baustelle in der Nähe des Autobahnzubringers zur A7 und verständigten abermals die Rettungskräfte.

Beim Eintreffen der alarmierten Berufsfeuerwehr Göttingen wurde ein in Vollbrand stehender Bagger vorgefunden. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort. Obgleich auch dieses Feuer schnell gelöscht werden konnte, wurde der Bagger erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Der voraussichtliche Schaden wurde auf rund 150.000 Euro geschätzt, so die Polizei.

Ein Zusammenhang zwischen beiden Brandfällen kann nach derzeitigem Stand der Ermittler nicht ausgeschlossen werden. Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

pol