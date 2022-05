Vom Making of zu den „Räumen des Wissens“

Nach fast zehn Jahren der Planung und des Umbaus ist es endlich soweit: Das Forum Wissen der Universität Göttingen öffnet am 4. und 5. Juni erstmals seine Türen für die Öffentlichkeit. Am Eröffnungswochenende sind alle Räume der Basisausstellung von 10 bis 18 Uhr geöffnet, ebenso der Museumsshop und das Café im Atrium. Universitätspräsident Prof. Dr. Metin Tolan wird gemeinsam mit Projektleiterin Dr. Marie Luisa Allemeyer und dem künftigen wissenschaftlichen Leiter Prof. Dr. Christoph Bleidorn die ersten Gäste in der Berliner Straße 28 begrüßen. Der Eintritt ist frei.

Breites Rahmenprogramm wird geboten

Das Rahmenprogramm besteht am Sonnabend und Sonntag aus zahlreichen Vorträgen zu den verschiedenen „Räumen des Wissens“ in der Basisausstellung und dem künftigen Mitmachprogramm. Allemeyer skizziert jeweils um 10.15 Uhr in einem „Making of“ die Entwicklung von den ersten Ideen bis zur Realisierung des Göttinger Wissensmuseums. In den verschiedenen „Räumen des Wissens“ können Besucherinnen und Besucher Motive und Ideen, Praktiken und Netzwerke von Forschenden kennenlernen sowie unterschiedliche Perspektiven auf die rund 1.400 Objekte aus den Sammlungen der Universität Göttingen einnehmen.

Auf einer Fläche von rund 1.200 Quadratmetern wartet die Basisausstellung mit einer ungewöhnlichen Szenografie auf, vom Bücherturm über den begehbaren Schreibtisch bis hin zu Bubble Chairs und dem sprichwörtlichen Holzweg. Wer möchte, kann über Fachgrenzen hinweg auf dem Rundgang digital mit dem Handy Objekte sammeln und verschiedenen Perspektiven auf ausgewählte Exponate kennenlernen. Das Sammlungsschaufenster ist ein Ort, an dem zukünftig die Kustodinnen und Kustoden der akademischen Sammlungen wechselnde Objekte aus den verschiedenen Sammlungen der Universität vorstellen.

Neuer Schriftzug befestigt

Bereits seit Anfang Mai steht in rot leuchtenden Buchstaben der Name am neuen Wissensmuseum der Universität Göttingen. Mit einem Hydraulikkran wurden die Lettern an der Technikzentrale befestigt. Möglich gemacht hat das der Förderkreis Forum Wissen: Dieser spendete 30.000 Euro und finanzierte so den Dachschmuck. „Wir freuen uns, auf diese Weise das Forum Wissen fördern und sicher stellen zu können, dass alle Besucherinnen und Besucher das neue Wissensmuseum finden“, so Wolfgang Meyer, Vorsitzender des Vereins.

Er hatte im zukünftigen Café des Forum Wissen den Scheck an den Präsidenten Metin Tolan übergeben. Mit dabei war mit Christoph Bleidorn auch der zukünftige wissenschaftliche Leiter des Hauses. Zu diesem werden neben dem Forum Wissen auch das Biodiversitätsmuseum und das Thomas-Oppermann-Kulturforum gehören. Weitere Informationen sind unter www.forum-wissen.de zu finden.