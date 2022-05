117 Feuerwehrkräfte aus dem Stadtgebiet von Goslar löschen ein Feuer in einem leerstehenden früheren Warenhaus im Gewerbegebiet Gutenbergstraße.

Feuerwehr Großeinsatz für Feuerwehr: Leerstehendes Haus in Goslar brennt

Großeinsatz für die Goslarer Feuerwehr: In der Nacht zum 28. Mai, gegen 3 Uhr, meldete eine aufmerksame Passantin eine starke Rauchentwicklung aus einem leerstehenden früheren Warenhaus im Gewerbegebiet Gutenbergstraße. Etwa 120 Einsatzkräfte mit 30 Fahrzeugen aus mehreren Feuerwehren löschten über Stunden den Brand im Inneren des Gebäudes, dass in den vergangenen Monaten bereits mehrfach Einsatzort der Einsatzkräfte war.

Passantin entdeckt das Feuer

Waren es in der Vergangenheit kleinere Hilfeleistungseinsätze, so brannte es in der Nacht auf Samstag im Bereich von früher genutzten Kühlräumen mit intensiver Rauchentwicklung. Eine aufmerksame Passantin stellte die Rauchentwicklung zuvor fest und verständigte die Feuerwehr über Notruf.

Beim Eintreffen von Goslars Ortsbrandmeister Udo Löprich bestätigte sich die Meldung. Tiefschwarzer Rauch drang aus dem Gebäude. Mehrere Einsatzkräfte drangen unter Atemschutz in den Brandbereich vor. Die Sicht war für die Einsatzkräfte bei „Null“, es entwickelte sich ein kräftezehrender und langanhaltender Einsatz für die Brandschützer. Nach zwei Stunden konnte das Feuer unter Kontrolle gemeldet werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich allerdings noch über Stunden.

Viele Feuerwehren vor Ort

Aus der Liebigstraße und der Gutenbergstraße bauten die Einsatzkräfte eine Wasserversorgung auf. Um zusätzliche Atemschutzgeräteträger an die Einsatzstelle zu bekommen, wurden die Feuerwehren Immenrode, Langelsheim, Oker und Wiedelah angefordert. Die Feuerwehr Hahndorf eilte ebenfalls an die Einsatzstelle, um eine Atemschutzsammelstelle aufzubauen und zu betreiben. Die Feuerwehr Bad Harzburg besetzte den ELW 2 der Kreisfeuerwehr. Insgesamt waren 117 Feuerwehrfrauen und -männer mit 30 Fahrzeugen im Einsatz.

117 Feuerwehrkräfte aus dem Stadtgebiet von Goslar löschen ein Feuer in einem leerstehenden früheren Warenhaus im Gewerbegebiet Gutenbergstraße. Foto: Feuerwehr Goslar

Die umfangreichen Belüftungsarbeiten zogen sich über Stunden. Hierfür waren mehrere Belüftungsgeräte im Einsatz. Nachdem die letzten Glutnester auch in einer Zwischendecke entdeckt und abgelöscht waren, konnte Goslars Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Christian Hellmeier langsam erste Einsatzkräfte entlassen. Der Schlauchwechselwagen und der Abrollbehälter Atemschutz der Feuerwehrtechnischen Zentrale waren ebenfalls an die Einsatzstelle angefordert. Kreisbrandmeister Uwe Fricke machte sich ein Bild der Lage.

Schaden im hohen sechsstelligen Bereich wird vermutet

Zum Einsatzende um kurz nach 8 Uhr hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll mit der Dekontamination und Rückbau der Gerätschaften zu tun. Die Rauchbeaufschlagung erforderte eine intensive Reinigung von Einsatzkräften, Persönlicher Schutzausrüstung und der Gerätschaften. Aufgrund der sich im gesamten Gebäude ausbreitenden Rauchentwicklung, ist von einer intensiven Kontaminierung auszugehen. Somit wird der Schaden auf einen hohen sechsstelligen Betrag angenommen. Die polizeilichen Ermittlungen zur möglichen Brandursache wurden aufgenommen.