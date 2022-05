Blaulicht Gans Günther sorgt für Polizeieinsatz in Northeim

Eine freche Gans ist in Northeim wiederholt von ihrem Bauernhof entlaufen und mittlerweile polizeibekannt. Die Gans sei bereits drei Mal über einen niedrigen Zaun entwischt, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen. „Wo sie hin will, wissen wir nicht.“ Von den Ausbrüchen hatte die Polizei von Passanten erfahren, die der Gans begegnet waren. Weil eine Beamtin die Gans immer wieder einfangen musste, wird das Tier mittlerweile „schon liebevoll Günther genannt“, wie die Polizei auf Twitter schrieb.

Günther lebt demnach mit seinem Weibchen und zwei weiteren Gänsen auf einem Bauernhof. Mit den anderen beiden Gänsen soll er sich laut Polizei allerdings nicht sonderlich gut verstehen. Diese sind wohl auch nicht so abenteuerlustig wie Günther. „Nur Günther ist frech und haut ab“, sagte die Sprecherin.

dpa