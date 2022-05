Göttingen. Schüler mit Anspruch auf Fahrtkostenerstattung sollten das 9-Euro-Ticket erwerben: Erstattungen sind dann nur in dieser Höhe möglich.

Personennahverkehr 9-Euro-Ticket: Was ist mit Kostenerstattung für Schüler?

Bundestag und Bundesrat haben die Einführung des 9-Euro-Tickets im öffentlichen Personennahverkehr beschlossen; es gilt für die Monate Juni, Juli und August 2022.

Schülerinnen und Schüler, die Anspruch auf Fahrtkostenerstattung haben, sollten dieses Ticket erwerben.

9-Euro-Ticket ist günstigster Tarif im ÖPNV

Das 9-Euro-Ticket ist von Juni bis August der günstigste Tarif im öffentlichen Personennahverkehr. Folglich können Fahrtkosten nur in dieser Höhe erstattet werden, wenn ein entsprechender Anspruch besteht.

Anspruchsberechtigt sind Schülerinnen und Schüler, die beispielsweise Kosten für die Fahrt zu einer Berufsbildenden Schule oder im Rahmen eines Praktikums zur beruflichen Orientierung geltend machen können.

Hier gibt’s das 9-Euro-Ticket

Der Kauf des 9-Euro-Tickets ist seit dem 23. Mai möglich.

Es ist in den Bussen des Verkehrsverbunds Süd-Niedersachsen VSN (Ausnahme GöVB) an den Automaten, in den Vorverkaufsstellen und im VSN Service-Center erhältlich. Auch digital kann es über den DB Navigator, die Fairtiq-App oder über den Fahrplaner erworben werden.

Weitergehende Information unter: www.vsninfo.de/de/fahrkarten/9-euro-ticket.

Und hier gilt das 9-Euro-Ticket

Das 9-Euro-Ticket gilt im gesamten VSN-Gebiet sowie deutschlandweit im öffentlichen Personennahverkehr. Unabhängig von Preisstufen oder Tarifen können überregional mit dem Ticket sämtliche Stadt- und Regionalbusse, Bürgerbusse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und der regionale Schienenpersonennahverkehr genutzt werden.

Das 9-Euro-Ticket gilt nicht im Fernverkehr der Deutschen Bahn (ICE, IC, EC) oder anderer Bahnen (zum Beispiel FlixTrain).