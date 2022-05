Harzort Tanne: Kuhball feiert Viehaustrieb mit Umzug und Fest

Tanne. Tanne im Harz feiert am Sonntag, 22. Mai, den traditionellen Kuhball. Rund um den Viehaustrieb gibt es einiges zu erleben.

Foto: Archiv / Tourist-Information der Stadt Oberharz am Brocken

Viehaustrieb beim Kuhball in Tanne.

Dem ersten Viehaustrieb, in Tanne „Kuhball“ genannt, kam nach langen beschwerlichen Wintermonaten traditionell eine besondere Bedeutung zu. Dieser Tag wurde in vielen Harzorten feierlich begangen. In Tanne wird diese Tradition bis heute gepflegt.

Der Harzklub-Zweigverein Tanne lädt daher ein, den traditionellen Kuhball am Sonntag, 22. Mai, mitzufeiern. Der Festumzug im Oberdorf mit Kuhaustrieb und dem Spielmannszug Neuwerk sowie „Kallis knallenden Stallburschen“ beginnt um 11 Uhr im Dr.-Jasper-Plan mit traditionellem Halt am Hirtendenkmal.

Buntes Festprogramm beim Kuhball in Tanne

Begleitet wird der Zug zum Festplatz von Hirten in traditioneller Tracht, Tanner Harkemänner, historischen Fahrzeugen und Landtechnik, Mitgliedern der Tanner und befreundeter Vereine in ihren Trachten und zünftiger Musik.

Um 12 Uhr startetdas Programm auf der Festbühne auf dem Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus mit dem Folklore-Ensemble „Harzwaldecho“ aus Hohegeiß, „Kallis Knallende Stallburschen“ aus Heudeber, dem Spielmannszug aus Neuwerk, „Bruchberg-Sänger“ vom Heimatbund Altenau und den „Friday-Singers“ aus Tanne. Es erfolgt die Ernennung der Tanner Kuhhirten für das Jahr 2022.

Kein Viehaustrieb 2022 in Wildemann im Harz

Außerdem wird angeboten: Holzscheiben brennen mit einer originalen Feldschmiede, Schminken, Basteln und Spiele für Kinder, Reiten für Kinder, Fotoausstellung „666 Jahre Tanne“ sowie Produkte vom Roten Höhenvieh.

In Wildemann findet übrigens 2022 kein Viehaustrieb statt.

