Oker. Im Goslarer Stadtteil Oker ist ein 21-jähriger Fußgänger bei einem Unfall am Dienstag schwer verletzt worden.

Verkehrsunfall Rettungshubschrauber nach Unfall in Oker im Einsatz

Der Fußgänger überquerte laut Polizei am 17. Mai, gegen 15.40 Uhr, bei Grün die Bahnhofstraße in Oker an der Fußgängerampel.

Hierbei wurde er durch einen Pkw erfasst.

Seine Verletzungen erwiesen sich als so schwer, dass der 21-Jährige per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter Telefon 05321/ 3390 zu melden.

