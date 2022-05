Schwerer Raub im Harz: Polizei nimmt Verdächtige fest

Von mehreren Festnahmen nach einer schweren räuberischen Erpressung in Bad Harzburg berichtet die Polizeiinspektion Goslar.

20-Jähriger erheblich verletzt

Bereits am frühen Morgen des 1. Mai waren demnach drei Personen in eine Wohnung in der Bismarckstraße eingedrungen. Dort verletzten sie einen 20-jährigen Mann durch stumpfe Gewalteinwirkung erheblich und stahlen verschiedene Gegenstände aus seinem Besitz.

Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden.

Polizei ermittelt im Geheimen

Das 6. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar übernahm in enger Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Braunschweig die Ermittlungen. Diese hätten zunächst ohne vorherige Information der Öffentlichkeit erfolgen müssen, um den Ermittlungserfolg nicht zu gefährden.

Dieser hat sich nun eingestellt.

Zwei Männer in U-Haft

Zeitnah nach der Tat kristallisierte sich ein Verdacht gegen drei Männer (18, 19 und 29 Jahre), alle aus dem Landkreis Goslar stammend, heraus, der sich dann gegen die beiden älteren konkretisierte. Das Amtsgericht Braunschweig ordnete schließlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen die beiden Männer an.

Am Mittwoch erfolgte die Festnahme des 29-Jährigen. Der 19-Jährige wurde am Donnerstagmorgen an seiner Wohnanschrift verhaftet. Der 18-Jährige bleibt dagegen auf freiem Fuß. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.

pol/mh