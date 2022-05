Herzschwäche und Stress: Teilnehmer für Studie gesucht

Erhöhter emotionaler Stress kann zu Herzbeschwerden, Unzufriedenheit und einer eingeschränkten Lebensqualität führen. Kann in solchen Fällen durch eine bessere Verständigung zwischen Patienten, Angehörigen und Ärzten die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten gesteigert werden? Dies soll in einer klinischen Studie im europäischen Escape-Projekt untersucht werden. Escape steht dabei für „Evaluation of patient-centred biopsychosocial blendend collaborative care pathway for the treatment of multi-morbid elderly patients”. Die Studie startet jetzt an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG).

Lebensqualität, Risikofaktoren und psychische Belastungen

„Wir möchten prüfen, ob eine langfristige, patientenzentrierte und teambasierte Unterstützung der Behandlung, die Lebensqualität, Risikofaktoren und psychische Belastung der Patient*innen im Vergleich zur Standardbehandlung verbessert“, sagt der Leiter der klinischen Studie im Escape-Projekt Professor Dr. Christoph Herrmann-Lingen, Direktor der Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie und Mitglied im Vorstand des Herzzentrums der UMG.

Für die Studie werden Patient*innen mit Herzinsuffizienz gesucht, die mindestens 65 Jahre alt sind und an einer erhöhten emotionalen Belastung sowie mindestens zwei weiteren Erkrankungen leiden.

Expertenteams müssen verschiedene Hürden überwinden

Allein in Deutschland sind etwa 62 Prozent der Senior*innen wegen drei oder mehr chronischer Erkrankungen in Behandlung. Die Patient*innen sind damit „multimorbide“. Die Therapie der Multimorbidität bei älteren Patient*innen ist besonders herausfordernd, insbesondere wenn sowohl psychische als auch körperliche Erkrankungen vorliegen. Daher bedarf die Betreuung dieser Patient*innen der Zusammenarbeit verschiedener Expertenteams aus dem Gesundheitssystem. In vielen Fällen gibt es aber technische Hürden und Einschränkungen innerhalb des Informations- und Datenaustausches. Dies kann zu einer aufgesplitterten Gesundheitsversorgung und einem potenziell nachteiligen Ergebnis führen.

Internationale Experten forschen gemeinsam

Hier setzt das europäische Escape-Projekt an. In dem Projekt haben sich internationale Experten aus Belgien, Dänemark, Deutschland, Irland, Italien, Litauen, Schweden und Ungarn zusammengeschlossen. Gemeinsam möchten sie einen integrierten und patientenzentrierten Ansatz für die Behandlung multimorbider älterer Patient*innen schaffen, um die Lebensqualität der Patient*innen und ihrer Angehörigen zu verbessern.

Das Escape Projekt wird mit 6,1 Millionen Euro durch das Programm „Horizon 2020“ der Europäischen Union (EU) gefördert. Koordiniert wird das Projekt von Professorin Dr. Susanne Pedersen von der Universität Odense (Dänemark).

Professor Dr. Christoph Herrmann-Lingen leitet die europaweite klinische Studie des ESCAPE-Projekts, die jetzt zuerst in Göttingen gestartet ist.

Die randomisiert-kontrollierte klinische Studie stellt das Herzstück des Escape-Projekts dar und vergleicht an elf Standorten in sechs Ländern die Ergebnisse der in Escape entwickelten kooperativen Versorgung mit der aktuellen Patientenversorgung.

Interessierte können sich für ein unverbindliches Informationsgespräch an die UMG wenden unter 0551/39-64936 oder -64874, E-Mail: escape@umg.eu.