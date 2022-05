Unbekannte legen Maschendraht auf Gleise der Brockenbahn

Benneckenstein. Ein Zug legt eine Gefahrenbremsung ein. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof in Benneckenstein.

Unbekannte haben in Benneckenstein am Bahnhof Maschendraht auf die Gleise der Harzer Schmalspurbahn gelegt.

Ein leerer Zug habe am Freitagnachmittag noch eine Gefahrenbremsung eingelegt, den Maschendraht aber überfahren, teilte das Polizeirevier Harz am Sonntag in Halberstadt mit.

Das Material verfing sich unter dem Triebfahrzeug. Das Bahnpersonal befreite die Lok von dem Maschendraht und stellte diesen sicher. Ein zweiter Zug fuhr ebenfalls über Maschendraht.

Die Polizei hat nun zwei Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Es wird nach Zeugen gesucht.

dpa