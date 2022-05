Göttingen. Beim Brand eines Apartments am Mittwochabend in Göttingen findet die Feuerwehr einen Toten.

Feuer in Göttingen Toter nach Wohnungsbrand in Göttingen geborgen

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Göttingen ist am Mittwochabend ein Mensch tot geborgen worden. Die Person wurde in der brennenden Wohnung im Erdgeschoss aufgefunden, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe sich eine weitere Person aus dem Fenster eines Obergeschosses bemerkbar gemacht, da das Treppenhaus bereits verraucht war. Die Feuerwehr musste mehrere Menschen aus den oberen Stockwerken ins Freie bringen.

Das Feuer wurde gelöscht. Die Bewohner kamen zunächst anderweitig unter. Zur Brandursache und dem Sachschaden konnten zunächst keine Angaben gemacht werden.

dpa