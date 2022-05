Bauarbeiten an der Okertalsperre: Großprojekt im Harz startet

An der Okertalsperre startet in dieser Woche das nächste Großprojekt der Harzwasserwerke: Das Unterwasserbecken der Okertalsperre wird nach fast 70 Betriebsjahren umfänglich saniert und an den aktuellen Stand der Technik angepasst. „Mit dieser Baumaßnahme setzen wir unser Investitionsprogramm an unseren Anlagen fort und machen die Okertalsperre mit ihren Aufgaben im Hochwasserschutz und der Niedrigwasseraufhöhung zukunftssicher“, sagt der Technische Geschäftsführer der Harzwasserwerke, Prof. Dr. Christoph Donner.

Ausgleichsbecken und Hochwasserschutz

Nach der erfolgreichen Generalüberholung des Unterwasserbeckens der Sösetalsperre (wir berichteten) folgen jetzt auch umfangreiche Sanierungsarbeiten am Unterwasserbecken der Okertalsperre: „Unterwasserbecken befinden sich unterhalb der großen Hauptsperre und sind für die Talsperren Ausgleichsbecken“, erklärt Prof. Donner.

Hier werde das Wasser noch einmal gespeichert, das im Regelfall aus der Talsperre über das Wasserkraftwerk in Intervallen abgegeben werde. Dadurch könne ab dem Unterwasserbecken die Unterwasserabgabe in den Unterlauf der Oker vergleichmäßigt werden.

Im Mittelpunkt der Baumaßnahme steht die Erneuerung der Wehrklappe. Diese sorgt bei Hochwasser für ein sicheres Ablassen des Wassers und kann dazu genutzt werden, den Abfluss aus dem Unterwasserbecken in den Fluss zu steuern.

Vorbereitung mit 3D-Laserscans und kurze Bauzeit

Beginnen werden die Sanierungsarbeiten am Unterwasserbecken der Okertalsperre ab der ersten Maiwoche. Die Fertigstellung der wesentlichen Arbeiten ist bereits für das Ende des laufenden Jahres geplant. „Wir bereiten unsere Baumaßnahmen im Rahmen der Planung – zum Beispiel auch mit 3D-Laserscans – gut vor“, erläutert Prof. Donner.

Der Professor ergänzt: „Wir hoffen, dass sich durch den Ukraine-Krieg keine Lieferengpässe und damit Verzögerungen für unsere Baustelle ergeben.“

Das Investitionsvolumen der gesamten Baumaßnahme beträgt rund 1,5 Millionen Euro. Im kommenden Jahr werden dann nur noch kleinere Betonarbeiten folgen.

Für Fußgänger gesperrt – Wildwasser-Kanu-Fahren nicht möglich

Aus Sicherheitsgründen wird die Mauerkrone des Unterwasserbeckens für die Dauer der Sanierungsarbeiten gesperrt und ist für Fußgänger, die das Bauwerk überqueren möchten, nicht zugänglich. Entsprechende Hinweisschilder werden dafür vor Ort aufgestellt und weisen einen alternativen Weg an der Baustelle vorbei.

Darüber hinaus ist bis Ende des Jahres das Wildwasser-Kanu-Fahren auf der Strecke zwischen Kraftwerk und Unterwasserbecken nicht möglich.

Vollsperrung der B498 an mehreren Tagen

Durch die Sanierung wird für die gesamte Dauer der Bauarbeiten die B498 auf einen Fahrstreifen verengt. Darüber hinaus wird die B498 voraussichtlich am 18. und 19. Mai komplett gesperrt werden, da zu dieser Zeit ein großer Kran die alte, 10,50 Meter breite Wehrklappe herausheben wird. Eine zweite, kurze Vollsperrung für das Einsetzen der neuen Wehrklappe wird zu gegebener Zeit gesondert noch einmal mitgeteilt.

Aufgrund der Baumaßnahme ist außerdem eine Absenkung der Stauhöhe des Unterwasserbeckens erforderlich. Die Abgabe des Unterwasserbeckens in den Unterlauf der Oker erfolgt jedoch weiterhin regulär und wird gemäß des Betriebsplans in Abstimmung mit dem Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) vorgenommen.

Der NLWKN ist gleichzeitig auch die zuständige Genehmigungsbehörde dieser Baumaßnahme. Sollten sich bauablaufbedingte Änderungen ergeben, werden die betroffenen Unterlieger rechtzeitig informiert.