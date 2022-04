Mann gibt Führerschein ab - und fährt mit dem Pkw davon

Die Polizei konnte den Mann an seinem Wohnort zur Rede stellen (Symbolbild).

So ganz verstanden hatte ein 51-Jähriger nicht, was die Abgabe der Fahrerlaubnis für ihn bedeutet. Der Mann war am Nachmittag des 28. April gegen 16 Uhr auf dem Goslarer Straßenverkehrsamt erschienen, da ihm die Fahrerlaubnis behördlicherseits entzogen worden war - und er diese auch abgab.

Nach Verlassen des Gebäudes wurde er jedoch beobachtet, als er ungeniert in seinen Wagen stieg und davonfuhr. Die informierten Polizeibeamten konnten den Mann an seiner Wohnanschrift antreffen.

Neben der Bekanntgabe eines Strafverfahrens wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde ihm nochmals eindringlich die rechtlichen Konsequenzen einer Nichtbeachtung der behördlichen Anordnung erläutert.