Bei Sonnenberg: Lkw rutscht in den Graben, Fahrer haut ab

Ein Lkw rutscht in den Straßengraben und der Fahrer haut ab - mit einem solchen Fall von Unfallflucht beschäftigt sich aktuell die Polizei in Clausthal-Zellerfeld. Am Morgen des 28. April, gegen 9.30 Uhr, befuhr ein ein Lkw die B242 in Richtung Sonnenberg.

Hinweisschild beschädigt

Auf der Steigung hinter Dammhaus kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Dabei wurde ein Hinweisschild beschädigt.

Der Fahrer verließ daraufhin die Fahrerkabine in unbekannte Richtung, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen des Unfalls, oder anderer sachdienlicher Beobachtungen werden gebeten, sich bei der Polizei in Clausthal-Zellerfeld unter Telefon 05323/941100 zu melden.