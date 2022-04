Gieboldehausen. Die Polizei Gieboldehausen ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Blaulicht Unbekannte spannen Panzerband über Straße in Gieboldehausen

Über einen Fahrstreifen der Hahlestraße in Gieboldehausen haben Unbekannte am frühen Morgen des 16. April gegen 4.10 Uhr schwarzes Panzertape gespannt. Das Klebeband war an einer Ampelkreuzung zwischen den Pfosten zweier Fußgängerampeln angebracht.

Die Polizei entfernte das gefährliche Hindernis und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Tatverdacht gegen Jugendliche

Aufgrund einer Zeugenaussage besteht ein erster Tatverdacht gegen vier unbekannte Jugendliche im geschätzten Alter von 15 bis 16 Jahren. Weiteres ist bislang nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Gieboldehausen unter Telefon 05528/205840 entgegen.