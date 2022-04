Neue Mobilität Wasserstoff: In Nordhausen soll das „Hydrogen-Valley“ entstehen

Mathias Kurras (v.r.), André Schmidt und Mortimer Glinz bei der Übergabe der Wasserstofffahrzeugflotte vor der neu gebauten Produktionshalle für Wasserstofftankstellen der Maximator Hydrogen GmbH in Nordhausen (Thüringen).

Nordhausen. Zehn Wasserstoff-Fahrzeuge werden am Mittwoch an Maximator in Nordhausen übergeben. Die Tankstellen-Produktion soll stark ausgebaut werden.