Krisenfälle, Freistellung, Gleichbehandlung: Was das DRK bewegt

Der jährlich stattfindende Landesausschuss der DRK-Bereitschaften tagt diesmal vom 23. bis 24. April in Braunlage. Dazu lädt der Landesverband Niedersachsen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Bereitschaftsleitungen der 45 Kreisverbände aus dem Landesverbandsgebiet ein. Auch weitere Vertreter der Bereitschaften und des Katastrophenschutzes nehmen teil. Darüber informiert der DRK-Landesverband Niedersachsen in einer Mitteilung.

Für die rund 90 Teilnehmer stehen aktuelle Themen rund um den Zivil- und Katastrophenschutz auf dem Programm. Der Fokus liegt dabei vor allen Dingen auf den aktuellen Krisen, in deren Bewältigung die DRK-Bereitschaften aktiv eingebunden sind. Sie unterstützen beispielsweise in ganz Niedersachsen bei der Versorgung und Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine, haben 2021 beim Hochwassereinsatz im Ahrtal aktive überörtliche Hilfe geleistet und waren in den vergangenen zwei Jahren auf vielfältige Weise in die Pandemiebekämpfung involviert.

Ehrenamtliche Einsatzkräfte wie die von Feuerwehr und THW behandeln

Landesbereitschaftsleiter Holger Klünder betont, wie wichtig die kürzlich beschlossenen politischen Weichenstellungen für die Einsatzfähigkeit der Bereitschaften sind: „Durch die Feststellung des außergewöhnlichen Ereignisses von landesweiter Tragweite haben unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte nun bis zum 15. Juli den rechtlichen Anspruch, von ihren Arbeitgebern für den Einsatz freigestellt zu werden. Dies begrüßen wir ausdrücklich, zumal wir davon ausgehen, dass unsere Einsatzkräfte insbesondere bei der Betreuung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine weiterhin gefordert sein werden.“

„Um auch auf lange Sicht eine schnelle Einsatzfähigkeit in Krisen und Katastrophenfällen gewährleisten zu können, setzt der DRK-Landesverband Niedersachsen sich bereits seit Jahren dafür ein, dass die ehrenamtlichen Einsatzkräfte von Hilfsorganisationen mit denen der Feuerwehr und des THW gleichgestellt werden“, sagt Klünder weiter. Freiwilligen Feuerwehren wird nach Niedersächsischem Brandschutzgesetz eine allumfassende Möglichkeit der beruflichen Freistellung sowohl für den Einsatzfall wie auch für Aus- und Fortbildungen und dienstliche Erfordernisse ermöglicht. Eine solche Regelung für ehrenamtliche Einsatzkräfte von Hilfsorganisationen findet sich bisher leider nicht im Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetz wieder.

Das sind die Aufgaben der Bereitschaften des Deutschen Roten Kreuzes

Rund 7.000 Ehrenamtliche engagieren sich im DRK-Landesverbandes Niedersachsen in den Bereitschaften. Wie der Name schon sagt, halten sie sich bereit, beispielsweise für den Katastrophenfall. Nach einer Grundausbildung unter anderem im Bereich des Sanitäts- und Betreuungsdienstes können sie sich auf diesen Gebieten vertiefend in sogenannten Fachdiensten weiter qualifizieren. Weitere Schwerpunkte der Bereitschaften sind unter anderem der Suchdienst, die Psychosoziale Notfallversorgung oder der Schutz vor atomaren, biologischen und chemischen Gefahren.

Die Ehrenamtlichen des Sanitätswachdienstes kommen beispielsweise bei Veranstaltungen wie Fußballspielen oder Konzerten zum Einsatz. Aber auch zu Unfällen und Katastrophen mit einer großen Anzahl von Verletzten werden sie gerufen, um den Rettungsdienst zu unterstützen. Die Mitglieder des Betreuungsdienstes sind vor allem für Verpflegung und Unterkünfte zuständig sowie für alle sozialen Belange der Betroffenen, wenn beispielsweise wegen einer Bombenentschärfung oder Hochwassergefahr Teile der Bevölkerung evakuiert werden müssen. Die Mitglieder der Bergwacht, Wasserwacht und der Rettungshundestaffeln gehören ebenfalls zu den ehrenamtlichen DRK-Bereitschaften.