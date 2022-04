25 Jahre Tübke-Altar im Harz: Bilder scheinen aktueller denn je

Vor 25 Jahren am Ostersonntag wurde der Altar von Werner Tübke in der Zellerfelder St. Salvatoris-Kirche eingeweiht. Dieses Jubiläum wurde nun am vergangenen Ostersonntag gefeiert. Im Gottesdienst konnten Kirchenvorstand und Pastoren auch Regionalbischöfin Dr. Adelheid Ruck-Schröder begrüßen, die sich mit den auf dem Altar dargestellten Szenen intensiv auseinandergesetzt hatte.

Zwar habe sich Tübke deutlich an den alten Meistern orientiert, stellte die Regionalbischöfin dar, doch seien seine Bildnisse eben auch sehr modern. So ringen die Figuren um den gekreuzigten Christus beispielsweise um Fassung, was sie in dieser Zeit auch an Bilder aus Mariupol und andere Kriegsschauplätze denken lasse.

Erinnerung an aktuelle Kriegsschauplätze

Die Personen wollen Jesus berühren, es gelingt ihnen jedoch nicht, so scheine es, sämtliche dargestellten Hände halten vor der eigentlichen Berührung inne. „Dieser Altar ist ein Altar für Suchende und Zweifler“, so Dr. Ruck-Schröder. Auch Tübke selbst war Atheist, hat sich offenbar in diesem Werk mit dem Glauben und seiner Beziehung zu Gott auseinandergesetzt. Uns heute fehlte durch Corona ebenfalls die Berührung, die Distanz macht uns zu schaffen, führte sie weiter aus.

Jubiläum des Tübke-Altars in Zellerfeld mit der Regionalbischöfin Dr. Adelheid Ruck-Schröder. Foto: Christian Dolle / khl

Die im rechten Flügel des Altars dargestellte Auferstehung falle uns heute schwer zu glauben, doch den Christen könne Ostern eben immer wieder Hoffnung geben, weil Jesus wahrhaftig den Tod überwunden hat und wir es erkennen könnten, wenn wir nur hinsehen.

Den Gottesdienst gestalteten die Pastoren Jonathan Stoll und André Dittmann sowie Mitglieder der Kirchenvorstände aus Zellerfeld, Clausthal und Buntenbock. Und es wurde feierlich – im Anschluss bei Kaffee und Kuchen, dann aber auch gemütlich und persönlich. Berührungen gab es vielleicht noch keine, Distanz aber eben auch nicht mehr so wie in den vergangenen zwei Jahren, also auf jeden Fall Hoffnung, dass sich auch das Gemeindeleben allmählich und mit gebotener Vorsicht wieder normalisiert.

Info: Der Künstler Werner Tübke

Werner Tübke (1929 bis 2004) war einer der bedeutendsten Maler der DDR. Er gehörte zur sogenannten Leipziger Schule und ist vor allem für sein Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen bekannt.

(1929 bis 2004) war einer der bedeutendsten Maler der DDR. Er gehörte zur sogenannten Leipziger Schule und ist vor allem für sein Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen bekannt. Er schuf weitere große Wandbilder , nahm an der Documenta in Kassel teil, war Professor an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und schuf in vierjähriger Konzeptions- und Schaffenszeit eben auch den Altar in St. Salvatoris.

, nahm an der Documenta in Kassel teil, war Professor an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und schuf in vierjähriger Konzeptions- und Schaffenszeit eben auch den Altar in St. Salvatoris. Die Idee war damals, den zuvor schlichten Altar mit einem modernen Bildnis würdiger zu gestalten. Der Altar gilt heute als eines von Tübkes intimsten Werken.

