Tier in Not

Tier in Not Waldkauz verfängt sich in Seilen – Rettungsaktion bei Katlenburg

Polizei und Feuerwehr haben am Sonntagvormittag einen Waldkauz gerettet, der sich bei Katlenburg-Lindau in über einem Teich gespannten Seilen verfangen hatte. Das meldet die Polizei Northeim.

Demnach sind die Leinen über die Fischteiche südlich von Wachenhausen eigentlich zum Schutz vor Fischreihern gespannt. Um 8.15 Uhr am Sonntag wurde der Polizei eine Eule in Not gemeldet: Etwa fünf Meter vom Ufer entfernt hatte sich ein Waldkauz mit einem Flügel in einem Fadenkreuz verfangen, hing in der Luft und war schon völlig entkräftet.

Die Feuerwehr eilt zur Rettung. Foto: Polizei

Die eingesetzten Polizeibeamten in Zivil konnten dem Tier einen langen Ast zum Halt reichen. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr betrat mit Wathosen den Teich und konnte den Waldkauz gegen 10 Uhr schließlich aus den Leinen schneiden.

Die Wehrleute brachten den Vogel anschließend in die Greifvogelstation Moringen. Hier wird der Waldkauz derzeit aufgepäppelt.

pol/mh