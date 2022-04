Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstagmittag, 31. April, kam es auf der Rosenstraße in Langelsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von ca. 8.000Euro entstand. Ein Wohnmobilfahrer bog von der L 515 in die Rosenstraße in Richtung Business-Park ein. Unmittelbar nach der Einmündung fuhr er rückwärts, weil er beabsichtigte zu Wenden. Dabei übersah er den nun hinter ihm stehenden PKW Mercedes. Bei dem PKW wurde u.a. die Motorhaube aufgerissen, an dem geländegängigen Wohnmobil entstand kein Schaden. pol

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder