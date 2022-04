Am Freitag, 1. April, gegen 06.30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 242 zwischen Münchehof und Herrhausen. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer verlor im Kurvenbereich auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Straßengraben. Der Fahrzeugführer verletzte sich hierbei leicht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. pol

