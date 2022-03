Razzia in Göttinger Testzentren – vier sofort geschlossen

In fünf Göttinger Corona-Teststationen gab es in der vergangenen Woche eine Kontrollaktion, an der neben der Stadt auch die Polizei und der Zoll beteiligt waren. Vier Einrichtungen dieser Art in der Uni-Stadt wurden daraufhin wegen „vor Ort festgestellter Verstöße“ sofort geschlossen. Das berichtet die Göttinger Stadtverwaltung.

Vorgeworfen werden den Betreibern laut Verwaltung unter anderem Betrug bei der Leistungserbringung und Abrechnung, Hygiene- und infektionsschutzrechtliche Mängel, unangemeldete Beschäftigung und die Verdeckung von Straftaten.

Verdacht auf versuchten gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrug

Die Polizei hat nach Angaben der Stadtverwaltung ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf einen „versuchten gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrug im Gesundheitswesen“ eingeleitet, hieß es am Dienstag.

Zu den Gründen für die Durchsuchungsaktion wollte die Stadtverwaltung am Dienstag nicht viel sagen. Es habe verschiedene Auslöser gegeben. Dazu gehörten offenbar Auffälligkeiten bei der Abrechnung der Tests. Insgesamt sind auf der Internetseite der Verwaltung aktuell 33 Teststationen in der Uni-Stadt verzeichnet. Corona-Tests sind in Göttingen aber auch in 15 Apotheken sowie in zahlreichen Arztpraxen möglich.