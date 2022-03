Mountainbiking: Racepark Schulenberg erstmals mit „Girls Day“

Altenau. Start in die Sommersaison: Verschiedene Rennen und ein Sun-Downer-Konzert sind im Racepark Schulenberg für 2022 in Planung.

Der Racepark in Schulenberg ist bereits seit drei Wochen in die Sommersaison gestartet und hat den Schlepplift in Betrieb genommen, der den Aufstieg zu allen Trails mit einem Ankerbügel ermöglicht. Als einer der bereits geöffneten Parks im Harz erwarten die Bikerinnen und Biker in Schulenberg sechs abwechslungsreiche Strecken: Der Flowtrail „Down[c]hiller“, „Freeride“, „BX Bikercross“, „Downhill“, „Stempelstieg“, „Hiddenshred“ und der „Pro Jumpline“ laden dazu ein, die Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen.

„Die Herausforderungen im Racepark Schulenberg sind nicht nur für erprobte Fahrer geeignet, auch Einsteigerinnen und Einsteiger kommen auf zwei Trails auf ihre Kosten oder können sich zum Beispiel an das Springen über Holzrampen und Erdhügel langsam herantasten“, erklären Bettina Beimel, Geschäftsführerin der Kurbetriebsgesellschaft „Die Oberharzer“ mbH, und Patric Dreher, Betreiber des Raceparks Schulenberg. Bei allen anderen Abfahrten können alle nicht überrollbaren Elemente mit Alternativen umfahren werden.

Girlsday wird erstmals angeboten

Erstmals wird im Racepark auch ein Girlsday angeboten: Am Samstag, 2. April, von 9 bis 13 Uhr sind die Strecken nur für weibliche Fahrerinnen reserviert. Natürlich sind alle Gäste als Zuschauer rund um den Kiosk herzlich willkommen, der an diesem Tag kulinarische Köstlichkeiten unter dem Thema „Leicht und Fit“ anbietet. Neben Einweisung und Hilfe am Lift durch weibliche Fahrerinnen erwarten die Teilnehmer am Girlsday besonders die beiden Strecken, die auch für Anfänger geeignet sind. Unter Hilfe und Anleitung können sie sich hier an Sprünge herantasten.

Die Preise auch an diesem Tag betragen 30 Euro für eine Tageskarte, 24 Euro für Studentinnen und 22 Euro für Fahrerinnen bis 18 Jahre.

Weitere Aktionen und Events geplant

Weitere Events stehen in diesem Jahr an: Am 15. Mai findet der Super-Gravity-Cup, eine lokale Einsteiger- und Amateur-Rennserie, mit sechs Rennen in sechs Parks statt. Mit den „Down[c]hill Masters” ist ein weiteres Rennen in diesem Jahr geplant.

„Auch der Musiksommer, der im letzten Jahr erstmals gemeinsam mit der Tourist-Information Altenau-Schulenberg angeboten wurde, wird im Sommer als Sun-Downer-Konzert mit einer Open Stage für interessierte Musikkünstlerinnen und -künstler aus der Region erneut aufgelegt“, freut sich Katharina Dundler, Teamleiterin der Tourist-Informationen Oberharz, auf die erneute Zusammenarbeit.

Gemeinsam mit dem Schulenberger Eventteam soll die Neuauflage auch für Einwohnerinnen und Einwohner noch attraktiver werden. Weitere Informationen gibt es online unter www.outdoorwerkstatt.eu/racepark-schulenberg/ oder www.oberharz.de/sommer/mountainbiken-im-harz/racepark-schulenberg. Änderungen vorbehalten.