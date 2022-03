Vom Göttinger Bahnhof in den Tod

Einer der Ausgangspunkte für die planmäßige Vernichtung der Juden: Vom Göttinger Bahnhof aus wurden die deportierten Juden aus Göttingen und Umgebung mit einem Zug der Deutschen Reichsbahn zunächst in ein Sammellager bei Hannover gebracht. Von dort wurden sie weiter in das Warschauer Ghetto oder in das Ghetto Theresienstadt verfrachtet.