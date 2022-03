Unfalltod von Kleinkind in Langelsheim - weitere Ermittlungen

Seesen. Ein knapp zweijähriges Mädchen ist am Montag in Wallmoden bei Goslar bei einem Unfall tödlich verletzt worden. Es gibt erste Ermittlungsergebnisse.

In Wallmoden im Landkreis Goslar ist ein knapp zweijähriges Mädchen am Montagvormittag bei einem Unfall tödlich verletzt worden. (wir berichteten) Nun gibt die Polizei bekannt, dass es im Zusammenhang mit dem tragischen Tod erste Ermittlungsergebnisse gibt.

Demnach hielt sich das knapp zweijährige Mädchen aus noch nicht endgültig geklärten Umständen am 28. März gegen 11 Uhr in der Straße Zum Westerberg in Neuwallmoden auf der Fahrbahn auf. Es wurde dann offenbar von einem Transporter angefahren, wobei auch insoweit der genaue Hergang noch nicht geklärt ist, so die Polizei.

Obduktion des Leichnams wird beantragt

Das Fahrzeug und der 58-jährige, Fahrer aus Salzgitter konnten zeitnah nach dem Unfall ermittelt und überprüft werden. Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit wurden bei dem Fahrer nicht festgestellt. Der Mann machte bislang keine Angaben zum Geschehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Transporter wurde für eine weitere Untersuchung sichergestellt.

Von der spurentechnischen Untersuchung des Fahrzeugs erhoffen sich die Ermittler weitere Erkenntnisse über den möglichen Ablauf des Geschehens. Die Staatsanwaltschaft wird heute noch die Obduktion des Leichnams beantragen.

