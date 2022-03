Schwerer Unfall auf der A7: Lkw-Fahrer eine Stunde eingeklemmt

Rosdorf. Lastwagen fährt am Dienstag mit voller Wucht auf Stauende. Auch Rettungshubschrauber auf der Autobahn 7 im Einsatz. Wohl weiterer Unfall.

Nach einem schweren Verkehrsunfall am Dienstag musste die A7 bei Göttingen für längere Zeit in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt werden. An einem Stauende war ein Lkw mit voller Wucht aufgefahren.

Rettungshubschrauber vor Ort

Der Unfall ereignete sich zwischen der Raststätte Göttingen und der Anschlussstelle Göttingen. Vor Ort waren der Rettungshubschrauber „Christoph 44“, drei Rettungswagen sowie die Freiwillige Feuerwehr Rosdorf und die Berufsfeuerwehr Göttingen.

Der eigentlich Stau vor der Abfahrt Göttingen kam zustande, weil am Dienstag die Überleitung von der A7 aus Richtung Kassel zur A38 in Richtung Halle/Leipzig gesperrt war. Deshalb wurde der Verkehr über die Anschlussstelle Göttingen-Nord umgeleitet. Es hatte sich ein Rückstau in Höhe Rosdorf gebildet.

Tanklastzug fährt ungebremst auf Lkw

Ein mit Schmierstoff-Abfällen beladener Tanklastzug fuhr ungebremst auf einen anderen Lkw auf. Das Fahrerhaus wurde um mehrere Meter nach hinten gedrückt, der Fahrer über eine Stunde lang eingeklemmt.

Die Feuerwehr-Einsatzkräfte befreiten ihn mit hydraulischem Rettungsgerät. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Göttinger Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren drei Lkw beteiligt.

Weiterer Unfall am Stauende

Auf den Umleitungsstrecken kam es zu starken Behinderungen, vor allem im Bereich Rosdorf. Alleine in Richtung Obernjesa staute sich der Verkehr bis zum Sieboldshäuser Kreisel.

Am Stauende des Unfalls soll sich gegen 14 Uhr ein erneuter Unfall ereignet haben: Hier ist ein Pkw unter einen Lkw gefahren.