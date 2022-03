Ein Sachschaden von geschätzt 10.000 bis 12.000 Euro ist bei einem missglückten Tankvorgang entstanden. Das teilt die Polizei mit.

Ein 55-Jähriger betankte am Samstag, 19. März, seinen Pkw an einer Tankstelle in Hardegsen. Danach vergaß er die Zapfpistole im Tankstutzen seines Fahrzeugs. Beim Losfahren wurde daraufhin die Zapfsäule herausgerissen und stark beschädigt.

pol