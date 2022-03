Sondierungen nach Bomben-Blindgängern werden fortgesetzt

Göttingen. Über die Lage zum Kampfmittelverdacht informiert die Stadt Göttingen in einem Liveblog.

Bei Sondierungsbohrungen 2020 in Göttingen (Symbolbild).

Die Kampfmittelsondierungen in der Weststadt sind in den vergangenen Tagen östlich der Leine wie geplant fortgesetzt worden. Parallel zu Arbeiten an einzelnen Verdachtspunkten wurden an weiteren Stellen Vorbereitungen für nachfolgende Sondierungen getroffen.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) untersucht mit Unterstützung der Spezialfirma Schollenberger und in enger Abstimmung mit dem Einsatzstab der Stadt Göttingen weitere 14 Verdachtspunkte. An einem dieser Punkte konnten die Fachleute aktuell Entwarnung geben: Dort liegt kein Bombenblindgänger.

Zwei weitere Punkte jedoch müssen sich die Experten gegen Ende der laufenden Sondierungsphase noch einmal genauer vornehmen, hier sind vertiefte Erkundungen erforderlich.

Alle 14 Punkte liegen in einem Gebiet westlich des Schützenplatzes. Für die Arbeiten in dem Areal sind verschiedentlich Absperrungen erforderlich, zeitweise betraf das auch den Geh- und Radweg am östlichen Leineufer.

Zwischenbilanz

Ein Stab unter der Leitung des Ersten Stadtrats Christian Schmetz koordiniert die Einsätze zum Kampfmittelverdacht in der Weststadt. Aufgrund neuer Informationen hatte der KBD ermittelt, dass westlich und östlich der Leine (Godehardstraße, Blümchenviertel, Schützenplatz) insgesamt mehr als 80 Verdachtspunkte auf Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg zu untersuchen sind. Bisher wurden davon 25 Punkte abschließend untersucht, an keinem lag ein Bombenblindgänger. An zwei Punkten fanden sich andere Kampfmittel, die der KBD unter entsprechenden Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung Ende 2021 sprengte.

In der Woche ab 21. März werden die Sondierungen fortgesetzt. Wenn Kampfmittel gefunden werden sollten, werden die Göttinger frühzeitig über entsprechende Maßnahmen zu deren Beseitigung informiert. Über die Lage zum Kampfmittelverdacht in der Weststadt informiert die Stadt fortlaufend in ihrem Liveblog unter goe.de/bombenverdacht.