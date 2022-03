Polizei: 33-Jähriger pöbelt und prügelt im Schnellrestaurant

Wohl Alkoholisiert andere Gäste angepöbelt und einen Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen hat laut einem Polizeibericht in der Nacht ein renitenter Gast in einem Schnellrestaurant in Rhüden bei Seesen. Wie es im Bericht heißt, soll der 33-Jährige aus Bockenem am frühen Samstag gegen 1 Uhr eine Bestellung im Restaurant bei einem 26-jährigen Angestellten aufgegeben haben, der den Mann persönlich kennt. Der Bockenemer habe alkoholisiert gewirkt und plötzlich angefangen, andere Gäste anzupöbeln. Nachdem er seine Bestellung erhalten habe, sollte er das Restaurant daher verlassen, so heißt es im Bericht.

Doch damit nicht genug: Weil der Mann seine Jacke vergessen hatte, kam er kurze Zeit später ins Restaurant zurück und begann laut Bericht abermals, andere Gäste anzupöbeln. Der zweite Verweis aus dem Restaurant war dann wohl zu viel: Der 33-Jährige soll dem 26-jährigen Angestellten in Gesicht geschlagen haben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.